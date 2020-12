Anderlecht houdt na een dol slot tegen KV Oostende toch de punten thuis

Het werd nog even spannend in het Lotto Park, maar Anderlecht hield na een dol slot toch de punten thuis.

Soms zijn we gewoon al gelukkig als er niemand een zware blessure oploopt tijdens een wedstrijd. Zeker tijdens Anderlecht-Oostende. De intensiteit lag hoog, de tackles vlogen in het rond. Daar gaan ze toch eens problemen mee krijgen. Anderlecht leek het begin van de wedstrijd bijzonder moeilijk te gaan krijgen met de intensiteit van Oostende, maar zette daar hetzelfde tegenover.

Na tien minuten werd paars-wit baas en drukten ze KVO terug op de eigen helft. Amuzu was gevaarlijk op zijn flank, Nmecha was heel aanwezig en debutant Lissens - Miazga was niet fit geraakt - hield samen met Delcroix achteraan alles gesloten. Sterk debuut trouwens! Vlap had al een waarschuwing afgegeven na een schitterende pass van Lokonga op Amuzu en een goeie voorzet van die laatste.

Slap KVO

Maar Nmecha deed het op zijn eentje. Hij zette zich door, kapte zich mooi vrij en met een afgeweken schot zette hij de 1-0 op het bord. Oostende kreeg in de eerste helft nooit echt grip op de wedstrijd en kon er ook niet met snelle counters uitkomen.

Dan maar hopen op beterschap voor de Kustboys na de koffie. Maar die hoop was snel vervlogen. Samen met het tempo van de wedstrijd. De tweede helft begon zeer slap. KV Oostende liep liep achter de bal aan, Anderlecht nam duidelijk gas terug.

Maar dan haalde Jäkel Mukairu neer. De VAR moest even bevestigen maar de bal ging wel degelijk op de stip. Nmecha nam de elfmeter en trapte voorbij Hubert. Dubbele achterstand voor KVO, maar het leek de jongens van de Kust wakker te schudden.

Gueye probeerde het met een omhaal, maar trapte te centraal. Wellenreuther kon zonder problemen klemmen. Dan leek het licht even uit te gaan bij de tot dan nog foutloze debutant Lissens. Die liet de bal van zijn voet schieten en ging vervolgens te fel in op D´Arpino. Rood voor de debutant. De thuisploeg moest zo nog twintig minuten verder met een man minder.

Own goal

Aanvankelijk hield Anderlecht alles achteraan goed gesloten. Maar Hjulsager verrastte met een knap afstandsschot! De poging van de Deen ging amper een metertje naast. Ook Theate probeerde het vanop afstand met een zwabberbal, maar ook die belandde niet tussen de palen. Na enige verwarring in het strafschopgebied na een terugkopbal van Mykhailichenko naar Wellenreuther duwde die laatste de bal in eigen doel. Zou KV Oostende hier toch nog een puntje kunnen meekapen?

Het werd nog even spannend voor de Mauves in de slotminuten. Na een hoekschop van Oostende bleef de bal even hangen in de zestien maar uiteindelijk ging het schot van Ndicka in het zijnet! Anderlecht kwam goed weg. En mochten zo uiteindelijk toch de drie punten voor zich houden. De partij eindigde op 2-1.