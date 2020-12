Charleroi wint spektakelwedstrijd van Cercle Brugge met maar liefst 7 doelpunten

Na een knotsgekke partij in Brugge is het Charleroi gelukt om met 3-4 te winnen van 10 Cercle-spelers. Charleroi lijkt zo de slechte reeks achter zich te laten met een 6 op 6 tegen Cercle en STVV.

Ugbo zet Cercle op rozen

Het balbezit in het eerste kwart van de wedstrijd was voor Cercle Brugge maar tot kansen kwamen ze niet. Tot een vrije trap van Velkovic het hoofd van Taravel vond. De kapitein van Cercle kopte door richting de verste paal waar Ugbo de bal vrij kon binnen tikken.

Bij Charleroi draaide het niet en tot overmaat van ramp ging Nkuba door zijn knie. De jonge aanvaller schreeuwde het uit en moest geblesseerd naar de kant.

Enkele minuten later zette Ugbo Cercle Brugge helemaal op rozen. Na slecht uitvoetballen achterin tussen Descamps en Dessoleil kon de aanvaller zijn tweede van de avond in een leeg doel werken.

Cercle kan niet met 10 gaan rusten

Alles liep perfect voor Cercle Brugge totdat Da Silva zijn tweede gele kaart kreeg en moest gaan douchen. Even later viel ook Taravel geblesseerd uit en zo moest Cercle verder met tien man en zonder hun kapitein.

Gholizadeh kwam in de eerste helft nog dicht bij de aansluitingstreffer maar vond eerst Didillon en daarna de deklat op zijn weg richting doel.

Pech voor Charleroi, geluk voor Cercle

Met nog een volledige helft te spelen ging Charleroi vol voor de aanval maar de afweer van Cercle blokkeerde alles. Tot Vanhoutte een voorzet van Gholizadeh tegen zijn arm kreeg. Penalty oordeeltde scheidsrechter Halen na het bekijken van de videobeelden. Maar Nicholson kreeg de penalty er niet in. Hij trof de paal en dan belandde de bal met een gelukje onder Cercle-doelman Didillon.

Wedstrijd op zijn kop in 9 minuten

Niet veel na de gemiste penalty kon Gholizadeh de Carolo's toch de aansluitingstreffer bezorgen. Charleroi kreeg nog meer hoop en enkele minuten later stond het al 2-2 via Nicholson. De aanvaller sprong het hoogste en werkte een voorzet van Kayembe binnen met het hoofd.

Dan was het nog niet gedaan want amper 9 minuten na de 2-1 stond het 2-3. Het was opnieuw Kayembe die voor de laatste pass zorgde, ditmaal was het Morioka die via de rug van een Cercle-verdediger kon scoren.

Cercle lijkt verslagen

De penibele situatie was helemaal rechtgezet maar dat was niet voldoende voor Charleroi want ze bleven doorduwen. Didillon behoedde Cercle voor de dubbele achterstand.

En dat bleek zeer nuttig te zijn want 5 minuten voor tijd brengt Musaba de bordjes opnieuw gelijk, compleet tegen de gang van het spel in. Descamps zag er opnieuw niet zo secuur uit maar dat lieten ze bij Cercle niet aan hun hart komen.

Maar dan is het nog niet gedaan want Charleroi heeft deze wedstrijd een pattent op snel scoren na een andere goal, nu ook. Opnieuw is het Morioka die zich doorzet richting strafschopgebied. Hij liet de bal aan de ingevallen Bruno en die bracht Charleroi opnieuw op voorsprong.

Bij Charleroi komt Lukasz Teodorczyk er nog op maar hij kon zich in de laatste minuten niet genoeg laten gelden. Uiteidenlijk lukte het Charleroi toch om de 3-4 over de streep te trekken tegen Cercle Brugge.