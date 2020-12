46

Het eerste wapenfeit in de tweede helft is van de thuisploeg. Nazon trapt recht in de handen van Vanhamel.



46

Kan Beerschot nog iets in de tweede helft?



41



Doelpunt van Yuma Suzuki

Uit het niets komt STVV op voorsprong. Een perfecte voorzet wordt aan de tweede paal door Suzuki binnengekopt.



39

Bij STVV is het allemaal net niet. De pass naar Suzuki is net niet op maat, waardoor het gevaar ook weg is.



32

Goed aangesneden vrije trap van Holzhauser. Niemand krijgt er echter zijn hoofd tegen, waardoor Schmidt de bal makkelijk kan klemmen.



23

De heenmatch eindigde op 6-3, maar nu krijgen we zeer weinig te zien. Het balbezit is in evenwicht, maar het spel speelt zich vooral op het middenveld af.



16

Van Den Bergh speelt de bal wel heel zwak terug en STVV kan daardoor gaan counteren. Nazon krijgt de bal tot bij Colidio, maar hij legt de bal naast het doel van Vanhamel.



15

Opnieuw Beerschot, maar ook opnieuw een schot dat hoog over gaat. Deze keer kwam de kans er via Vorogovskiy.



14

Een vrije trap van Holzhauser valt recht in de handen van Schmidt. Veel kansen hebben we nog niet kunnen noteren in de openingsfase.



6

Frans mag ver komen en probeert het dan maar eens. Het schot van de centrale verdediger gaat echter hoog over.



5

Nu krijgt ook Suzuki van Beerschot zijn eerste kans. Hij draait de bal over.



2

Meteen het antwoord van STVV. Suzuki probeert het van buiten de zestien en zijn schot gaat maar net naast.



1

Er leek meteen een mooie kans in de maak voor de bezoekers, maar Coulibaly raakt niet voorbij Colidio.



1

We zijn eraan begonnen op Stayen! Wat kan Beerschot op het veld van STVV?



1

STVV - Beerschot: 0-0