STVV wint met het kleinste verschil van Beerschot en boekt zo haar derde overwinning op rij

STVV heeft revanche genomen na de 6-3 nederlaag tegen Beerschot in de heenwedstrijd. De Kanaries haalden het met 1-0 dankzij een doelpunt net voor de rust van Suzuki. STVV heeft zo 9 op 9, Beerschot 0 op 12.

We kregen niet veel kansen in de openingsfase, maar de meest bedrijvige ploeg was wel Beerschot. Suzuki, Frans en Vorogovskiy mochten het eens proberen, maar hun schoten gingen hoog over. Aan de overkant legde Colidio dan weer een bal net naast het doel van Vanhamel.

We kregen in de eerste helft maar weinig om ons aan op te warmen. Een schril contrast met de heenwedstrijd toen Beerschot de wedstrijd kon binnenhalen met een 6-3 overwinning. Een 0-0 ruststand leek dan ook in de maak

Maar het was buiten de thuisploeg gerekend. Een knappe voorzet van Colidio kwam tot aan de tweede paal en daar stond Suzuki helemaal vrij om de bal binnen te knikken. De Kanaries konden zo met een 1-0 voorsprong de rust in.

Tweede helft

We hoopten op iets meer kansen in de tweede helft en die kregen we ook. Zo kwam Holzhauser zeer dicht bij de gelijkmaker. Bourdin zette de bal hard voor en de Oostenrijker had aan de tweede paal maar binnen te duwen. Zijn schot ging rakelings over.

Ook STVV kreeg een uitstekende kans om haar voorsprong te vergroten. Pol Garcia zette de bal uitstekend voor tot bij een goed ingelopen Suzuki, maar hij kopte recht op Vanhamel. Zo liet hij zijn tweede van de avond liggen.

Een echt slotoffensief kwam er niet meer van de bezoekers en STVV hield haar 1-0 voorsprong al bij al makkelijk stand. 9 op 9 dus voor de Kanaries en zo maken ze een serieuze sprong in het klassement naar de veertiende plaats. Beerschot heeft 0 op 12 en staat nu op de zevende plaats.