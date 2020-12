Knoopt Beerschot opnieuw aan met een overwinning op het veld van STVV?

Vanavond staat in de Jupiler Pro League een inhaalwedstrijd tussen STVV en Beerschot op het programma. Bij STVV loopt het de laatste weken goed, want de Kanaries haalden 6 op 6. Beerschot kon dan weer geen punten pakken in haar laatste drie wedstrijden.

STVV is aan een opmars bezig onder Peter Maes. De Kanaries staan op de voorlaatste plaats, maar kon haar laatste twee competitiewedstrijden wel winnen tegen Zulte Waregem en Standard. Lee Seung Woo keert vanavond terug in de selectie. Bij Beerschot loopt het de laatste weken iets minder. Zo pakten ze 0 op 9 tegen Eupen, Moeskroen en Anderlecht. De club kreeg echter wel te maken met heel wat coronabesmettingen. Tissoudali is er niet bij door een blessure die hij het voorbije weekend heeft opgelopen. Hij is enkele weken buiten strijd. Pakt STVV 9 op 9 of knoopt Beerschot aan met een overwinning?





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg STVV - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.