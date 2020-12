Kompany moet weer puzzelen, maar wie heeft Losada tot zijn beschikking?

Anderlecht-Beerschot... De Brusselaars gaan op zoek naar revanche voor hun slechtste match van het seizoen op het Kiel. Bij Beerschot is het wat koffiedik kijken hoe ze aan de aftrap gaan komen.

Beerschot is zwaar getroffen geweest door corona. Heel wat basisspelers hebben er last van gehad en bij de club hebben ze ook al laten weten dat er een aantal gaan ontbreken. Wie, dat zullen we deze avond pas kunnen zien. Raphael Holzhauser - kandidaat voor de Gouden Schoen - zou er alvast wel bijlopen, maar ook hij heeft corona gehad.

Bij Anderlecht zoals eerder gemeld geen Amir Murillo. De Panamees heeft van de club toestemming gekregen om zijn familie wat vroeger te gaan bezoeken. Sardella verhuist vermoedelijk naar de rechterkant en Bogdan mag op links starten. Hij moest ze al een halfjaar missen en anders zou de tijd te kort zijn. Mario Stroeykens, hét toptalent van Neerpede, zit wel in de selectie.

Opvallend: geen Vlap en wederom geen Dimata. Dat wordt stilaan problematisch voor die twee. Vincent Kompany kan waarschijnlijk voor de laatste keer rekenen op Percy Tau voor hij teruggeroepen wordt door Brighton.

