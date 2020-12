Antwerp sluit het jaar winnend af en stuurt Charleroi puntenloos huiswaarts.

Antwerp sluit het jaar verdiend af met een zes op zes op de vierde plaats. Charleroi keert puntenloos huiswaarts. Mbokani en invaller (en tevens ex-speler) Benavente deden hen de das om nadat ze eerst nog op voorsprong kwamen na een onfortuinlijke owngoal van Seck.

We zagen een bedrijvig Antwerp aan de aftrap verschijnen. Het leek erop dat Leko de boodschap van voorzitter Gheysens goed ontvangen had. Na amper dertig seconden probeerde Refaelov het al met een schotje. Maar zoals verwachten zagen we ook een sterk georganiseerd Charleroi tegenover de Antwerpenaren staan.

Lukaku liet zich positief opmerken vanop zijn flank met enkele zuivere voorzetten. Wie minder in de match zat de eerste helft was kapitein Haroun. Hij miste toch enkele kansjes wegens onoplettendheid. Bij de tegenpartij was het Jules Van Cleemput die zijn ploeg bijna in gevaar bracht met een slechte terugspeelbal.

Weinig kansen

Maar veel actie kregen we niet te zien in de eerste helft. Het waren vooral de bezoekers die de betere kansen creëerden op de counter. Nicholson moest iets na het halfuur afgestopt worden door Butez, kon opnieuw uitbreken en knalde de bal net naast.

De wedstrijd zat nagenoeg volledig op slot, beide ploegen gaven amper kansen weg en zo gingen we rusten met een logische brilscore.

Rust

Na de rust kwamen de bezoekers al snel op voorsprong na een ongelukkige owngoal van Seck. Antwerp had al moeite met het gesloten spel van Charleroi, dus Leko moest ingrijpen.

De invallers zorgen voor de gelijkmaker

Benavente en Junklerod mochten het proberen van de Kroaat. En dat bleek een goede beslissing. Benavente bracht na vijf minuten op het veld Antwerp al langszij! Na een pass van Junklerod, de andere invaller, kon hij van dichtbij binnentikken tegen. Hij vierde zijn doelpunt tegen zijn ex-ploeg niet. Antwerp had nog 20 minuten om minstens één doelpuntje te maken.

Antwerp op voorsprong

Charleroi kreeg het steeds moeilijker. Antwerp zette meer druk op de Waalse verdediging en kwam steeds vaker in de gevaarzone. Uiteindelijk was het via een kopbal van Dessoleil dat Mbokani kon afwerken en de 2-1 tegen de netten duwde.

Aanvankelijk zag het er beroerd uit voor Antwerp na de onfortuinlijke owngoal van Seck, maar Benavente en Mbokani trokken Antwerp toch nog over de streep. Ze sturen Charleroi punteloos huiswaarts.