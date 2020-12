Leko dropt Ampomah en Lukaku terug in de basis. Wat kan Antwerp tegen Charleroi? Volg de wedstrijd hier live!

Lukaku en Ampomah staan terug in de basis tegen Charleroi. Bij de Carolos staat de Braziliaan Ribeiro Costa voor het eerst in de basis. Volg hier de wedstrijd live.

Beide teams hebben zorgen gehad naar aanloop van deze wedstrijd.

Coach Belhocine moet maar liefst zeven spelers missen deze wedstrijd:



Vijf spelers liggen in de lappenmand met blessures. Diandy en Nkuba hebben knieblessures, Fall een spierscheur en ook Rezaei en Goranov zijn geblesseerd. Flanagan is volgens de staf van Charleroi nog steeds niet fit en Ilaimaharitra is geschorst.

Bij Antwerp zijn er zorgen door transferperikelen omtrent coach Ivan Leko, die volgens zijn entourage graag een Chinees avontuur zou proberen. Voorzitter Paul Gheysens is alvast not amused. Hij liet in Het Nieuwsblad al verstaan dat hij zondag hoge verwachtingen heeft van zijn coach en enthousiaste spelers aan de aftrap wil zien verschijnen, die liefst van al winnen natuurlijk.

Volg de match hier vanaf 13u30 live!