Club Brugge kon op de 'Noa Lang-show' rekenen om de Eupense muur te doorbreken

Als Bas Dost straks een even goeie aanwinst blijkt als zijn landgenoot Noa Lang, dan mag Club Brugge zich in de handen wrijven. Een helft lang was het niet om aan te zien in Jan Breydel, maar daarna kon Lang het tot twee keer toe afmaken op de counter.

Zoals verwacht kwam Eupen met een sterk hertekend elftal aan de start in Jan Breydel. De door corona geteisterde Oostkantonners misten toch een paar belangrijke pionnen. Benat San José zette de tering naar de nering en trok een stevige dubbele muur op voor sluitstuk Defourny. Geeuwen Club, met Deli op de bank en Kossounou opnieuw in de verdediging, had bijna doorlopend balbezit, maar kon er amper een kans uit puren. De Ketelaere zag zich omringd door drie spelers telkens hij de bal kreeg en Diatta geraakte amper zijn man voorbij. Geen beweging, foute keuzes, geen présence voor doel... Dost kan er echt wel iets komen doen. Om goed voetbal te zien, moeten er twee ploegen willen voetballen en Eupen had daar duidelijk geen zin in. Begrijpelijk gezien de omstandigheden, maar het maakte de match er niet aangenamer op. De bus stond geparkeerd, begin er dan maar aan Club zijnde. Geen doelman die een bal moest pakken. Geeuw! Club op de counter We hadden evengoed een kerstfilm kunnen kijken die eerste helft en nog niks gemist hebben. Weinig kans op een knuffelboete, want er was weinig reden tot juichen. Tot een dikke vijf minuten na rust. Diatta zag de spurtende Lang diep lopen en speelde hem perfect in de loop aan. Voor Defourny werkte de Nederlander knap af. Eindelijk de bus verzet? Nee, Eupen bleef in zijn vijfmansverdediging met drie ervoor staan. Schadebeperking en hopen op een counter, dat was zowat het plan. Club speelde wel een pak beter, met meer beweging vooraan. Simpel gaat ook. In drie baltoetsen zelfs. Verre uittrap Mignolet, doorkoppen De Ketelaere en binnentrappen Lang: 0-2. De Nederlander wordt steeds belangrijker voor Club en is gewoon ook een hele goeie aanwinst. Hij probeert altijd en er gaat steeds iets onvoorspelbaars van uit. Na de rode kaart van Vanaken voor een trap op de scheen van Beck deelde hij met een hakje een assist uit aan de net ingevallen Okereke. Proper gedaan alweer. Club kwam uiteraard zelfs met tien niet meer in de problemen en kan met een goed gevoel een paar dagen vakantie nemen.