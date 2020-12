Racing Genk gaat in afscheidsmatch van Maehle tegen Waasland-Beveren op zoek naar 27 op 30

Racing Genk ontvangt zondagmiddag Waasland-Beveren. De wedstrijd staat grotendeels in het teken van Joakim Maehle, die voor het laatst het Genkse shirt zal dragen en naar Italië vertrekt. De Genkenaars hebben een zege nodig tegen Waasland-Beveren om in het spoor van leider Club Brugge te blijven.

Racing Genk sluit mits winst 2020 af met een waanzinnige 27 op 30. John van den Brom liet Luca Oyen uit voorzorg uit de selectie. De youngster kampt met kwaaltjes en krijgt rust. Goed nieuws is wel dat Carlos Cuesta en Joakim Maehle, die vorige week tegen KV Kortrijk nog forfait gaven, terug beschikbaar zijn.

Voor de Deen wordt het overigens zijn laatste match in het shirt van Racing Genk. Zoals bekend vertrekt de flankspeler naar Atalanta.

Waasland-Beveren leed na de fenomenale dertien op vijftien twee nederlagen op rij, waardoor de troepen van Nicky Hayen weer bang naar beneden moeten kijken. De Leeuwen zullen het tegen Racing Genk moeten doen zonder Wiegel, die geschorst is na zijn vijfde gele kaart. Ook Leuko (hamstring) is nog niet fit bevonden. Nordin Jackers keert dan weer voor even terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon.

De heenwedstrijd tussen deze twee ploegen eindigde begin oktober in een gelijkspel. Het was Vukotic die Waasland-Beveren diep in blessuretijd een punt schonk. De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van Kevin Van Damme en is live te volgen op deze website vanaf 16:00U.

