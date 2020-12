Vroege rode kaart en gemiste kansen breken AA Gent erg zuur op in Kortrijk

AA Gent weet weer wat verliezen is. Een doelpunt van Selemani volstond voor de zege voor Kortrijk, al schoten de Buffalo's vooral zichzelf in de voet. Yaremchuk moest al na twintig minuten gaan douchen na een por in het gelaat van Golubovic. Na de koffie liet AA Gent vier torenhoge kansen onbenut.

Hein Vanhaezebrouck moest in de laatste opdracht van 2020 puzzelen op het middenveld. Odjidja (hamstring) gaf forfait, maar ook Sven Kums (ziek) ontbrak. Bezus en Owusu maakten hun opwachting in de basis.

Het was de thuisploeg die de wedstrijd, in tegenstelling tot vorige week bij Racing Genk, meteen in handen nam. AA Gent had na drie minuten al een fantastische Sinan Bolat nodig om een achterstand te voorkomen. Mboyo bediende Ocansey, die op zijn beurt Gueye voor doel vond. Bolat redde de schuiver, maar het leer caprioleerde via het lichaam van Nurio ei zo na in doel. Bolat ranselde de bal met een ultieme reflex uit zijn doelvlak.

Rode Roman

KV Kortrijk bleef de openingsfase domineren. Gueye stelde Bolat op de proef, maar de Turkse goalie stond attent te keepen. AA Gent maakte in balbezit erg weinig klaar. En dat leidde tot frustraties. Halverwege de eerste helft ging het licht uit bij Roman Yaremchuk.

De Oekraïner kon zich niet bedwingen in duel met Golubovic en duwde hem pardoes in het gelaat. Na het bekijken van de beelden was Wim Smet onverbiddelijk: rood voor de Gentse topschutter en de Buffalo's nog zeventig minuten met z'n tienen.

Merkwaardig genoeg kwam AA Gent, dat speculeerde op de snelheid van Bukari, daarna wel enkele gevaarlijk uit de hoek. Bezus probeerde het met een ingestudeerde vrije trap. Bukari haalde verrassend uit vanop een meter of twintig, maar Ilic ranselde de schicht van de Ghanees over het doel.

Selemani breekt de ban

Na vijf minuten in het tweede bedrijf werd de klus nog zwaarder voor de Buffalo's. De Gentse defensie bleef wijken. Selemani kon rustig opdrijven en besloot vanop de rand van de zestien erg zuiver in de verste hoek.

KV Kortrijk rook bloed en was tot twee keer toe erg dicht bij een tweede treffer. Het schot van Dewaele werd geblokt, de afgeweken trap van Makarenko verdween pardoes op de dwarsligger van een volslagen kansloze Sinan Bolat.

Bukari, Bezus en Depoitre laten het liggen

Iets voorbij het uur bediende Bezus de mee opgerukte Mohammadi. Ilic redde de pegel van de Iraniër via de lat, waarna Bukari de rebound onbegrijpelijk over de lege doelmond kopte. Alweer een misser van formaat, zoals we er dit seizoen al verschillende zagen in de Jupiler Pro League. Niet veel later was het alweer een hard werkende Bukari die een torenhoge kans wild over doel trapte. De Ghanees toonde nogmaals dat aan zijn efficiëntie nog heel veel werk is.

AA Gent bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar beloonde zichzelf niet. Een prima voorzet van Dorsch werd door de volledig vrijstaande Bezus te centraal op doel gekopt. Na een schitterende rush van Bukari miste Depoitre, die zijn wederoptreden maakte, vanop de kleine rechthoek. Al moet gezegd: Ilic stond ook in deze fase weer puik te keepen.

KV Kortrijk sleepte zich naar het einde, maar wist de zege dan toch over de streep te trekken. Voor AA Gent werd het een frustrerende avond. De vroege rode kaart van Yaremchuk en de gemiste kansen na rust werden de Buffalo's fataal. Tot slot nog een pluim voor Marko Ilic. De Kortrijk-doelman hielp zijn ploeg met enkele schitterende reddingen aan een felbevochten driepunter. De Kerels houden zes punten over aan het zware drieluik Standard, Racing Genk, AA Gent.