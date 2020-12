AA Gent gaat in Kortrijk op zoek naar 12 op 12 en aansluiting met top 4

Hein Vanhaezebrouck gaat vanavond met 'zijn' AA Gent op bezoek bij wat 'zijn' KV Kortrijk was. De Buffalo's zijn na een knappe 9 op 9 aan een stevige opmars in het klassement bezig. Een zege in het Guldensporenstadion betekent dat AA Gent weer volop in de running is voor POI.





Volg KV Kortrijk - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.