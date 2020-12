Vooraf

Een onvervalste zespuntenmatch is het tussen KV Mechelen en Moeskroen. De winnaar stijgt twee posities of meer, de verliezer is gedeeld laatste. Vreemd genoeg geen spoor van Bateau bij KVM. Wel voor het eerst sinds lang aan de aftrap: Gustav Engvall. Ook Kaboré krijgt een plekje bij de elf. Vranckx zit op de bank. Eén wijziging bij Moeskroen in vergelijking met het elftal dat Standard klopte. Ciranni en niet Quirynen start op rechtsachter.