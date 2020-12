Voormalige persona non grata haalt zijn gram en schenkt KV Mechelen volle buit in zespuntenmatch

Het is KV Mechelen gelukt om voor het eerst dit seizoen een 6 op 6 te boeken en voor de tweede maal Moeskroen te verslaan. Mechelen doet zo een gouden zaak onderaan. Het had wel een klasseflits van Marian Shved, niet lang geleden nog volledig uit de gratie, nodig om de winst te pakken.

Bij Mechelen hadden ze er wel zin in en namen ze het heft van bij de aftrap in handen. Dat leidde tot een helft éénrichtingsvoetbal. De thuisploeg kon rekenen op de chemie tussen Engvall en Mrabti, het Zweedse duo was na een hoop blessureproblemen voor die eerste eindelijk herenigd. Moeskroen van zijn kant had dan weer... straffe Koffi.

De reflexen van de Burkinese doelman bij de schoten van Storm en Schoofs en de kans voor Engvall waren uitstekend. Vroeg in de wedstrijd had Walsh na een hoekschop wel al de netten doen trillen. Op aangeven van de VAR werd die treffer afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel.

De Mechelse dominantie was echter zo groot dat het niet kon blijven duren. Op voorzet van Engvall kon Mrabti niet missen. Bij een volgende goede aanval hadden twee verdedigers het slotwoord. De voorzet was van Bijker, de kopkans voor Walsh. Die laatste mikte naast. Aan de overzijde beoordeelde Thoelen een hoge bal verkeerd, Peyre moest zo voor de lijn wegkoppen.

Moeskroen had zo wel door dat het toch ook gevaarlijk kon zijn en had mogelijk een stevige peptalk gekregen onder de rust. In elk geval kwamen de bezoekers erg gretig uit de kleedkamers. Na de koffie was het het omgekerde spelbeeld, met Les Hurlus die de lakens uitdeelden. Agouzoul had een stevige kopslag in huis. Een save van Thoelen en de dwarsligger redden Malinwa. De bal was ook niet over de lijn.

De vrijstaande Da Costa had vlak nadien een dot van een kopkans, maar kreeg de bal niet buiten het bereik van Thoelen. De reflex van de KVM-goalie mocht ook gezien worden. Met ruim twintig minuten op de klok zag Mechelen dan toch zijn voorsprong weggeveegd. Er was handspel van Schoofs gesignaleerd, Mohamed zette de elfmeter om.

Opnieuw vermijdbaar puntenverlies was dus in de maak voor Malinwa. Swinnen gooide wel nog onder meer De Camargo en Shved in de strijd. Die laatste pakte uit met een knappe actie in de zestien en joeg de winnende treffer hoog in de touwen. KV Mechelen klimt naar de dertiende plaats. Moeskroen is laatste, al telt het wel evenveel punten dan Sint-Truiden.