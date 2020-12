Hoogspanning in Mechelen - Moeskroen: verliezer deelt laatste plek met STVV na dit weekend

KV Mechelen en Moeskroen zijn twee ploegen die hun vorige wedstrijd konden winnen, maar voorlopig ook nog steeds verwikkeld zijn in de degradatiestrijd. Bevestigen is de boodschap. De winnaar stijgt meteen enkele posities. De verliezer blijft gedeeld laatste.

KV Mechelen bevestigde in Leuven dat het onderin eigenlijk niets te zoeken heeft. Al had het er eigenlijk met ruimere cijfers moeten winnen, wat opnieuw toch ook duidt op de pijnpunten. Wel werd er meer solide verdedigd. De tijd lijkt rijp om eindelijk de klik te maken en de ommekeer in te zetten. Dan moet die eerste 6 op 6 van het seizoen er wel eens aankomen.

Moeskroen doet het dan weer een stuk beter sinds de trainerswissel. Nederlagen in Beveren en Leuven onderbraken het momentum, maar nadien pakten Les Hurlus een fraaie 7 op 9. Na de overwinning bij Standard mogen ze hopen om nog eens echt weg te geraken van die laatste plaats. Dan moeten ze in Mechelen wel hetzelfde resultaat neerzetten.

KV Mechelen stelt het nog altijd zonder trainer Wouter Vrancken. Sven Swinnen heeft dus opnieuw de sportieve leiding. Alvast werden dezelfde 21 spelers geselecteerd als in Leuven. KVM wist tot dusver drie ploegen te verslaan, Moeskroen is er één van. Mits een gelijkspel komen ze beiden op gelijke hoogte van Cercle en Waasland-Beveren. In deze zespuntenmatch betekent enkel winst echter een stap vooruit.

