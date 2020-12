Oostende beent dankzij goede tweede helft AA Gent bij en smeert OHL een 1 op 9 aan

De vierde plek van OHL in de stand oogt nog altijd bijzonder fraai, maar Oostende deed de Leuvenaars wel met enigszins een zure nasmaak richting oudjaar gaan. OHL pakte in zijn laatste drie duels slecht 1 op 9. KVO heeft zijn zege in Leuven te danken aan een goede tweede helft.

In een gelijkopgaande eerste helft viel er langs weerszijden wel een behoorlijk aantal schietkansen te noteren, maar op echt gevaar was het lang wachten. Ook omdat de meeste schoten te centraal gericht waren. Achter de knal van Sowah zat wel power. Via Theate knalde de Ghanees net naast. Aan de overzijde caprioleerde een afgeweken schot van Hjulsager naast.

Het was dan toch de meest dreigende ploeg, OH Leuven, dat beloond werd en op voorsprong kwam. Malinov bewerkstelligde dit op heerlijke wijze. De Bulgaar had na zijn balaanname niet veel tijd nodig om weg te draaien en knalde de openingstreffer tegen de touwen. Een verlengde hoekschop belandde aan de tweede paal bij Henry. Die had een kopbal in de linkerbovenhoek in gedachten en miste de 2-0 slechts op een haar.

Ook kort na de pauze was het opnieuw Henry in de gaten houden. Mercier zonderde hem af, de stifter van de aanvaller ging tegen de verkeerde kant van het zijnet. Oostende was wel beginnen aandringen in dat eerste kwartier na de koffie en kon via een standaardsituatie dan toch eens toeslaan. Theate kopte raak op de hoekschop van D'Arpino.

Vanaf dan leek het er ook op dat indien een team nog met de winst zou gaan lopen, dat het Oostende ging zijn. Dankzij een betere pressing ging KVO meer stilstaande fases afdwingen en vergat Leuven steeds meer om te blijven voetballen. De bezoekers hadden dan ook nog het geluk aan hun zijde. Het schot van Gueye ging door de deviatie van Ngawa over de kansloze Romo in doel: 1-2.

Sakala poogde vanuit een scherpe hoek OHL helemaal uit te tellen, maar stuitte op Romo. Zo mocht de thuisploeg tot het laatste fluitsignaal blijven hopen op een gelijkmaker. Die zou er echter niet komen. Zo eindigt een voor OHL schitterend 2020 alsnog in mineur. Oostende komt voorlopig op gelijke hoogte van AA Gent en Standard.