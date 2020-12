OHL maakt aansluiting met top 3 als het aanknoopt met zege maar moet dan voorbij kustploeg

OHL is tot dusver zeker één van dé aangename verrassingen uit dit eerste seizoensdeel? Volgt de kers op de taart voor de Leuvenaars in 2020 en kunnen ze in de buurt van de top drie richting oudjaar? Of is het KV Oostende dat feest kan vieren?

Het succesverhaal van OHL is inmiddels wel bekend. Het staat op een knappe vierde plaats en dat is dan nog nadat het de voorbije weken aardig wat punten liet liggen. Leuven puurde slechts één punt uit de laatste twee wedstrijden. Het liet in Moeskroen de zege liggen en moest zijn meerdere erkennen in Mechelen. De prestaties van de ploeg in 2020 in zijn geheel verdienen echter een goede afsluiter.

Die willen ze bij Oostende natuurlijk ook wel. Bij KVO was het stilaan toch achterom kijken na de nederlagen in Beveren en Kortrijk. Nadien pakten de kustboys de scalp van Gent en Cercle. Bij Anderlecht werd verloren, maar had Oostende in de eerste helft wel overwicht. De troepen van Blessin leunen dus opnieuw dicht aan bij het niveau dat ze voor ogen hebben.

Langs Leuvense zijde keert Tshimanga terug uit blessure. Malinov (hamstrings) is onzeker. Voorts werken Aguemon, Duplus, Kehli en Schuermans aan hun herstel. Bij KVO is Boonen geblesseerd en Mcgeehan geschorst. Als OHL wint, gaat het als vierde in de rangschikking 2021 in en komt het voorlopig ook tot op één punt van de top drie. Oostende kan met een zege mogelijk alsnog het jaar afsluiten in de linkerkolom.

