Essevee kan thuis nog winnen: ingevallen Dompé en penaltyheld Bostyn duwen Cercle Brugge dieper in de put

Zulte Waregem heeft een bijzonder belangrijke overwinning geboekt in de degradatiestrijd. Het klopt Cercle Brugge met het kleinste verschil na een matige partij. Cercle Brugge blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Zowel Zulte Waregem als Cercle Brugge hadden voor de aanvang van hun kerstwedstrijd 18 punten in het klassement en wilden graag een driepunter bijschrijven om toch weer iets of wat vrijer te kunnen ademen in een spannende degradatiestrijd met heel wat ploegen.

Kalkoen op de maag

Francky Dury deed dat met Deschacht en De Bock tussen de lijnen, zij vervingen respectievelijk Pletinckx en de geschorste Bianda. Bij Cercle ook twee nieuwkomers: Biancone en Vanhoutte. Marcelin en Musaba stonden beiden gewoon in de basis na een lockdownfeestje vorig weekend.

Dat de akker van het Regenboogstadion moeilijk bespeelbaar is? Dat bleek al tegen STVV en Anderlecht onder meer. "We moeten gewoon thuis eens winnen om dat te vergeten", aldus de coach. Met amper 5 punten in eigen huis was Essevee de slechtste van de klas halfweg de competitie.

Cercle Brugge domineerde lichtjes in het veldspel in een matige eerste helft, maar de beste kansen waren wel voor de thuisploeg. Didillon moet Kainourgios van een lekker doelpunt houden, aan de overkant kon Marcq voorkomen dat Vitinho van dichtbij kon binnen tikken.

Dompé doet het

De brilscore bij de rust was echter niet onlogisch te noemen. Beterschap na de koffie dan maar? Neen, we kwamen bedrogen uit. Deschacht kwam er met de rush van het jaar nog dichtbij, aan de overkant redde Bostyn een lob van Hoggas en miste Musaba onbegrijpelijk in de rebound.

Verder regende het vooral slechte voorzetten en inspeelpasses. De staat van het veld is wel degelijk een excuus, maar kan ook niet alle zonden van Israël vergeven. Het was wachten en wachten op iemand die de ban zou breken.

Het zou uiteindelijk een invaller zijn. Jean-Luc Dompé werd het straatje ingestuurd en half struikelend hield hij alles en iedereen af, om vervolgens voorbij Didillon de levensbelangrijker 1-0 binnen te schuiven. Cercle kreeg in de laatste minuut zelfs vanop de stip de bal niet binnen. Zulte Waregem doet zo een prima zaak in de strijd tegen degradatie, de donkere wolken rond Paul Clement stapelen zich op.