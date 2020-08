Anderlecht wint na goals van sterke nieuwkomer Mykhaylychenko en de eerste van Dimata sinds 2018

Anderlecht heeft op de tweede speeldag zijn eerste winst beet. Dat is vier speeldagen vroeger dan vorig seizoen. STVV stelde aanvallend veel te weinig voor en nieuwkomer Mykhaylychenko baande het pad naar een vrij makkelijke zege. Ook Dimata pikte zijn eerste mee.

Dat Trebel in de basis ging staan, stond in de sterren geschreven. Frank Vercauteren had er een paar discussies met Kompany over, maar trok dus aan het langste eind. Dat Zulj bleef staan en Lokonga naar de bank verhuisde, was dan weer niet helemaal verwacht. Al was het wel terecht, want de jonge middenvelder speelde niet naar zijn potentieel. Maar het echte konijn uit de hoed was toch wel Anouar Ait El Hadj, die Amuzu naar de bank verdreef.

Sterke nieuwkomer

Geen Tau dus, wel de 18-jarige winger waar Kompany sterk in gelooft... Al werd hij wel niet het verhaal van de match. Wel de derde vervanging: nieuwkomer Bogdan Mykhaylychenko. Vergeet de 'inverted wingbacks' aub. Zo moet een linksback dus spelen als je offensief voetbal wil prediken: hoog druk zettend bij balverlies, overlappend in balbezit.

Niet toevallig kwamen de twee enige grote kansen er na acties van de Oekraïner. Eerst stak hij het hele veld over om de bal bij Doku af te leveren. Net voor de rust deed hij het zelf, na een goeie actie. Hij scoorde de openingstreffer. Sterk debuut hoor! De beste man op het veld.

Want vooraan loopt het nog altijd niet van een leien dakje. Dimata zakt te ver in om de bal te komen vragen, op Trebel zat nog wat roest en Vlap was gewoon onzichtbaar. Doku zijn efficiëntie speelde hem dan weer parten. STVV stelde aanvallend wel nog veel minder voor.

Trebel bewijst waarde

Toen Sankhon - helemaal onnodig - Doku tegen de enkels trapte en rood kreeg, was de match gedaan. Want op de daaropvolgende vrije trap van Trebel kopte Dimata knap binnen. Het stond in de sterren geschreven, want Dimata had deze week op zijn sociale media nog gevraagd om weer met de rosse middenvelder te kunnen spelen. Zijn tweede helft was ook alweer een pak beter. Als controlerende middenvelder kunnen ze die echt wel gebruiken.

Zeker nu Vlap zich lijkt geblesseerd te hebben. De Nederlander overstrekte zich op een pass van Zulj. Anderlecht leek de partij rustig uit te spelen tot Balongo door de buitenspelval glipte nadat Kayembe was blijven hangen. Maar Tau liet op schitterende wijze geen twijfel over wie de match verdiende te winnen.