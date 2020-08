Voert Vercauteren wijzigingen door? Met Trebel en Tau tegen STVV?

STVV zakt vol vertrouwen naar het Lotto Park af na de zege tegen AA Gent op de openingsspeeldag. Rijgen ze twee grote scalpen aan hun gordel op rij?

Bij Anderlecht zijn er deze week wel wat pittige discussies geweest. Vercauteren wil eigenlijk meer rechttoe-rechtaan-voetbal spelen. Daarvoor wil hij Adrien Trebel rehabiliteren, want de opbouw gaat te traag op het middenveld. Benieuwd of de Fransman ook daadwerkelijk aan de aftrap zal staan.

Het zal wel nog altijd zonder Kompany moeten gebeuren. Met Bogdan Michaylichenko heeft hij wel een echte linksachter tot zijn beschikking. Hij is een alternatief voor Sardella. En dan is er nog Percy Tau. De Zuid-Afrikaan zou wel eens voor meer dreiging kunnen zorgen. Krijgt hij meteen een basisplaats? En is het dan als flankspeler of als spits?

Anderlecht is de grote favoriet bij BetFIRST, maar een gokje op STVV kan u al zeven (!) keer uw inzet opleveren!