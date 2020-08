Mbenza knalt Cercle Brugge met twee doelpunten op en over twijfelend Antwerp

Antwerp is er weer niet in geslaagd om een voorsprong vast te houden. Debutant Gerkens zette zijn team op 0-1, maar RAFC vergat daarna te voetballen. De thuisploeg kwam, bleef komen en ging uiteindelijk op en over de bezoekers via Guy Mbenza. Door de 2-1 blijft Antwerp met 1 op 6 achter.

In het Jan Breydelstadion gingen Cercle Brugge en Antwerp op zoek naar hun eerste zege van het seizoen. Ivan Leko greep na de puntendeling tegen Moeskroen in en wijzigde op drie posities. Gerkens startte meteen in de basis. Hij nam de plaats in van De Pauw. Hongla was geblesseerd en werd vervangen door B. Verstraete. Lamkel Zé mocht zowaar op links opdraven in de vijfmansverdediging ten koste van Juklerod.

Clement was niet ontevreden na de 1-0 op het veld van Standard en wisselde alleen van doelman. Didillon kreeg de voorkeur op Warleson, nauwelijks vijf dagen nadat zijn transfer werd afgerond. Veel werk kreeg de Fransman niet op te knappen. Refaelov knalde een goed opgezette aanval over en voor de rest ging er weinig dreiging uit van de bezoekers.

De ene debutant troeft de andere af

Mbokani werd in de lucht vaak afgetroefd door Ueda en nieuwkomer Gerkens kwam niet al te vaak in het spel voor. Toch was het uitgerekend de debutant die mocht juichen. Hij zag Mbokani en Lamkel Zé goed combineren op links en infiltreerde op het juiste moment. Zijn timing op de voorzet van Zé was perfect en Didillon stond aan de grond genageld.

Een opdoffer voor de thuisploeg, zeker omdat ze al in de eerste minuut een grote kans lieten liggen. Mbenza knalde -onder lichte druk van Seck- naast na mistasten van Pius. Die was niet altijd even secuur in het uitverdedigen, maar de thuisploeg profiteerde er niet van. Een afstandsschot van Hazard was daarna nog de beste kans. Groen-zwart mocht nog van geluk spreken dat Mbokani op slag van rust naast mikte van binnen de grote rechthoek.

Vorige week slaagde Antwerp er niet in om een voorsprong vast te houden en nu liet het zich ook al te gemakkelijk onder druk zetten door Cercle. Het loerde wel op een tegenprik, maar die kwam er zelden uit. De druk nam toe, maar Clement wond zich op omdat er te weinig gebeurde met de gecreëerde mogelijkheden. Decostere besloot te slap en Mbenza vergat zelfs de schieten na een knappe dribbel.

Bij Antwerp kwam De Pauw Buta vervangen, waardoor er twee aanvallers op de flank stonden. De invaller verstuurde een goeie voorzet naar Mbokani, die hoog over kopte. Tot zover de kansen van Antwerp, terwijl Cercle toch wat ruimte liet. Zo riep RAFC de gelijkmaker over zich af en die kwam er ook. Een voorzet botste tegen de paal en Mbenza reageerde het snelst.

En de thuisploeg nam niet genoeg met een punt en bleef pressing voeren. Hotic zag Mbenza goed diep lopen en bediende zijn spits op zijn wenken. De afwerking van de nummer 9 van Cercle mocht er zijn. Zijn getwijfel van werd hem vergeven.

De drie punten bleven dus in Brugge, ondanks een dwingend slotoffensief van de roodhemden. Zij blijven met veel vraagtekens en een 1 op 6 achter.