Antwerp op revanche belust, Cercle wil eerste punt(en) pakken

Na Standard op de openingsspeeldag treft Cercle Brugge alweer een ploeg die play-off 1 ambieert. Groen-zwart wil minstens een puntje thuishouden, maar de Great Old is op revanche belust na de 1-1 tegen een bleek Moeskroen.

Bij de thuisploeg wordt het uitkijkt wie plaatsneemt tussen de palen. Warleson deed het uitstekend in Sclessin, maar nu heeft hij er met Didillon een grote concurrent bijgekregen. Voor het overige heeft Paul Clement niet veel redenen om wijzigingen aan te brengen. In het slot ging Cercle nog bijna met een punt aan de haal in Standard.

Hongla onzeker

Ivan Leko heeft veel respect voor zijn collega, die een verleden heeft bij Europese topclubs als assistent van Carlo Ancelotti. Hij verwacht zich aan een minder defensief ingesteld elftal dan tegen Moeskroen.

Pieter Gerkens is nieuw sinds speeldag 1 en Hongla is twijfelachtig door rugproblemen. Birger Verstraete kan zijn positie overnemen. Hij heeft, net zoals Boya, Beiranvand en Louis Verstraete, nog geen officiële speelminuten achter zijn naam voor de Great Old.

