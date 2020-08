Charleroi aan de leiding na zuinige winst tegen moedig Oostende

Charleroi staat minstens tot morgen alleen aan de leiding. De Carolo's wonnen dankzij een goal van de ingevallen Kaveh Rezaei. Oostende verdiende - net als tegen Beerschot - meer, maar heeft het moeilijk om te scoren.

Meer ambiance buiten het stadion dan erin... Een paar tientallen supporters van Charleroi hadden het plan opgevat om bommetjes en vuurwerk mee te brengen en toertjes rond het stadion te lopen om ze af te steken. Benieuwd of ze dat bij de Pro League zo leuk gaan vinden... Al bleven de slimmerikken wel per tien rondlopen en respecteerden ze de social distancing.

Verdedigers in topvorm

Op het veld liet het vuurwerk op zich wachten. Een paar schoten over doel en één knappe redding van Hubert op een schot van Fall. Voor de rest was de partij in evenwicht en werd er vooral heel goed verdedigd. De aanvallers in stelling brengen, was voor geen van de twee ploegen een makkelijke opdracht.

Gueye trok redelijk goed zijn streng vooraan, maar Boonen - in de plaats van Kvasina - woog letterlijk en figuurlijk te licht om een dreiging te zijn. De hoge pressing van KVO bracht Charleroi een paar keer in de problemen. De Carolo's probeerden het dan weer veelal met de lange bal, zonder succes. Geen al te grootse match dus.

Kansarm was nog licht uitgedrukt. Veel uitgevochten duels, maar geen creativiteit. Belhocine probeerde met Rezaei naast Nicholson meer aanvallende kracht te brengen. De eerste kans viel aan de overkant in de 73ste minuut toen D'Haese kon inschieten, maar Penneteau aan het langste eind trok.

Het was echter Charleroi dat scoorde na een misverstand in de Oostendse verdediging. Theate stapte uit, maar de voorzet kwam er toch. Tanghe was echter vergeten Rezaei over te nemen en voor die was het een koud kunstje om Hubert te kloppen. Een goal die uiteindelijk volstond voor de overwinning en de leidersplaats.