Club Brugge dient criticasters van antwoord en zorgt voor doelpuntenregen in Eupen

Club Brugge begon het seizoen met een dubbele valse noot en dus moest en zou er een reactie komen in en tegen Eupen. De Oostkantonners werden het kind van de rekening in een sterke partij van blauw-zwart.

Club Brugge had zowel tegen Antwerp als tegen Charleroi verloren met het kleinste verschil en had dus nog niet kunnen scoren dit seizoen. De diepe spitsen scoorden al maanden en maanden niet meer, dominant was blauw-zwart in 2020 nog niet geweest.

Bijsturen

Meer dan twee keer scoren of winnen met twee of meer goals verschil? Dat was iets van 2019. En dus wilde Philippe Clement een antwoord zien. Hij posteerde Ricca, Schrijvers en Rits in de basiself en verwees Balanta naar de bank.

Badji kreeg zijn kans opnieuw voorin en hij zou dat vertrouwen niet beschamen, want na een kwartier brak hij al de ban voor Club Brugge - al werd hij bij zijn alles-of-nietsschot wel een beetje geholpen door doelman De Wolf die de bal door zijn benen liet glippen.

KAS Eupen wilde daarna laten zien dat het dominant kan voetballen, maar meer dan enkele schuchtere pogingen via een vooral kwieke Musona leverde dat uiteindelijk niet op. Door de stortregen werd voetballen ook steeds moeilijker.

Doelpuntenregen

Na de pauze kregen we iets zonniger weer, maar ook een regen aan ... doelpunten. Met dank aan Diatta, die eerst met een kanonskogel voor de 0-2 zorgde en daarna op een omschakelingsmoment doelman De Wolf dribbelde om rustig binnen te leggen.

Match gespeeld dus, al maakte Vormer er op aangeven van Vanaken met de kop zelfs nog 0-4 van. De criticasters de mond snoeren? Daarvoor is één (ruime) overwinning misschien nog wat te weinig. Maar: de crisis is afgewend voor hij is begonnen en blauw-zwart weet in tegenstelling tot 'titeluitdagers' Antwerp en Gent wél al wat winnen is dit seizoen in de Jupiler Pro League.