Dramatische start voor Gent: ex-Buffalo Van Der Bruggen bezorgt KV Kortrijk eerste punten van het seizoen

Zowel AA Gent als KV Kortrijk waren met een nederlaag aan het seizoen begonnen en dus stond er - zeker bij de Buffalo's - al wat druk op de ketel. De Kerels kwamen echter met een plan en een ex-Buffalo zorgde voor het winnende doelpunt.

KAA Gent had na de nederlaag op bezoek bij Sint-Truiden op speeldag 2 al meteen iets goed te maken. Jess Thorup slachtofferde doelman Kaminski en ook Bezus en Depoitre werden naar de bank verwezen. Dorsch maakte zo zijn debuut, Roef kwam in doel en ook Niangbo kreeg een basisstek.

Thorup met vele wissels

Bij Kortrijk is de blessurelast vroeg in het seizoen al enorm en ook zij hadden na de 1-3 tegen Waasland-Beveren al iets goed te maken. Yves Vanderhaeghe kwam met een plan naar de Ghelamco Arena en posteerde Ocansey en Dewaele op de flanken met daartussen drie centrale verdedigers.

Het bleek al snel in de wedstrijd een prima keuze, want de Buffalo's hadden het heel moeilijk om door het pantser van De Kerels heen te komen. Het stond als een huis en de rushes van de twee flankverdedigers waren regelmatig gevaarlijk.

Roef moest zich in de eerste helft een paar keer onderscheiden, terwijl Jakubech er eerder werkloos bij stond. De bezoekers mochten met een niet eens onverdiende voorsprong de rust in, toen Moffi moederziel alleen voor Roef opdook na voorbereidend werk van Van Der Bruggen en Lepoint.

Jess Thorup stuurde bij de rust bij en bracht Depoitre in de ploeg voor Owusu, wat later bracht hij met Bezus en Kleindienst nog meer lengte en offensieve krachten in het veld. Op het uur hingen de bordjes bovendien op gelijke hoogte, na een rake kopslag van Plastun op een hoekschop.

Dan maar doorpakken? Gent probeerde wel, maar veel extra tempo leken ze niet in hun spel te kunnen steken. De Kerels speelden soms met vuur en gaven zo enkele halve kansjes weg, maar ook daar werd niet van geprofiteerd.

Zo gingen we naar een prangende slotfase met een 1-1 tussenstand op het bord. Het was wachten tot er iemand het verschil zou gaan maken. Uitgerekend Hannes Van Der Bruggen strafte balverlies van Gent vijf minuten voor tijd af. Kortrijk is van de nul af, Gent blijft achter met een 0 op 6 en heeft zijn start compleet gemist.