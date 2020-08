De vraag van één miljoen voor Jess Thorup? "We moeten eruit leren, want het waren teveel fouten"

AA Gent en KV Kortrijk begonnen het seizoen beiden met een eerder verrassende nederlaag en dus is het op speeldag 2 voor beide teams al alle hens aan dek.

De Ghelamco Arena bleek vorig seizoen een oninneembare burcht voor heel veel teams, maar door de coronamaatregelen moeten de Buffalo's het doen zonder de supporters en dat is toch wel opnieuw een heel andere aanpak.

Bovendien staat er toch wat druk op de ketel voor Jess Thorup en zijn troepen, want de openingsspeeldag op Stayen was onvoldoende. Bovendien werd er achterin zo hard geflaterd dat de coach mogelijk Kaminski meteen op de bank zal posteren ten koste van Roef.

Jonathan David is ondertussen definitief weg bij de Buffalo's - hij vertrok voor een recordbedrag naar Lille. Aanwinsten De Bruyn en Nurio zijn zoals geweten geblesseerd, op Asare en Dejaegere wordt officieel niet meer gerekend.

"We slikten twee ongelukkige tegendoelpunten. Uit die fouten moeten we leren, want het zijn er te veel. Maar we moeten accepteren dat het een bepaalde tijd niet het beste voetbal zal zijn dit seizoen, met wat meer foutjes. Maar we moeten wel de punten pakken, door hard te werken en te vechten voor elkaar - dat ontbrak in de eerste helft", aldus Jess Thorup.

Gevulde ziekenboeg Kortrijk

Bij Kortrijk al snel in het seizoen een gevulde ziekenboeg: De Sart, D'Haene, Stojanovic en Jonckheere zijn niet beschikbaar, waardoor onder meer Ritière en Verkerken een selectie wisten te versieren.

Voor de Kerels is een tripje naar Gent altijd een leuk moment om de krachten te meten. Na de 1-3 nederlaag tegen Waasland-Beveren wil Vanderhaeghe graag de nul van het bord vegen, al zal dat in de Ghelamco Arena niet simpel zijn. Met Mboyo, Lepoint, Derijck en Van Der Bruggen staan er alvast genoeg ex-Buffalo's op het veld.

