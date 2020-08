KRC Genk en OH Leuven delen de punten na aangename wedstrijd

KRC Genk is er deze namiddag niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden. Het werd 1-1 na doelpunten van Ito en Henry. Door het gelijkspel heeft KRC Genk nu 4 op 6. OH Leuven heeft 2 op 6.

KRC Genk begon zeer goed aan de wedstrijd en vooral via de rechterkant waren ze gevaarlijk dankzij Maehle en Ito. Nieuwkomer Iversen had echter meteen enkele puike reddingen in huis voor OH Leuven. Ook Bongonda kwam dicht bij de 1-0, maar opnieuw stond Iversen in de weg.

Ook OH Leuven kwam er af en toe uit en als ze er uitkwamen, waren het enkele mooie pogingen. Vekemans en Sowah kregen de beste kansen voor de bezoekers, maar Vukovic en Cuesta stonden goed in de weg.

Net voor de rust was daar opnieuw KRC Genk. Vijf minuten voor het rustsignaal werd een doelpunt van Dessers terecht afgekeurd wegens buitenspel en de aanvaller kreeg daarna nog een enorme kans, maar hij kon de bal niet in het doel lopen na goed voorbereidend werk van Wouters. 0-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

De twee ploegen begonnen zeer bedrijvig aan de tweede helft en de thuisploeg kwam na tien minuten ook op voorsprong. Ito kwam goed naar binnen en er werd weinig druk gezet op de bal, waardoor de Japanner van buiten de zestien kon uithalen. Het schot van de flankaanvaller ging heerlijk in de winkelhaak: 1-0.

OH Leuven probeerde na het openingsdoelpunt voor dreiging te zorgen, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. Henry probeerde het nog, maar Vukovic kende geen problemen. Aan de overkant was het wel nog eens raak, maar het doelpunt van Munoz werd afgekeurd, omdat Ito in een fase vooraf buitenspel liep.

De bezoekers bleven zoeken en er kwam in het slot nog een verdiende gelijkmaker. Eerst had Vukovic nog een geweldigde parade in huis op een kopbal van Henry, maar in de rebound kon de aanvaller alsnog de 1-1 binnenleggen.

Het kon zelfs nog 1-2 worden, maar een duw van Maehle werd niet bestraft met een strafschop. 1-1 was dus de eindstand en zo begint KRC Genk aan de competitie met 4 op 6. OH Leuven heeft na een tweede gelijkspel op rij 2 op 6.