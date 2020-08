Kan OH Leuven stunten op het veld van KRC Genk?

Om 16u30 staan KRC Genk en OH Leuven tegenover elkaar op de tweede speeldag van de Belgische competitie. Bij de Limburgers gaan ze op zoek naar een 6 op 6 en daarbij kunnen ze rekenen op Theo Bongonda. De flankaanvaller zit opnieuw in de selectie.

Bij KRC Genk gaan ze op zoek naar een tweede overwinning op rij. Er zijn geen verrassingen terug te vinden in de selectie. Wie opnieuw in de selectie zit, is Theo Bongonda. De flankaanvaller was er vorig weekend niet bij, omdat hij besmet was met het coronavirus.

Bij OH Leuven kampen ze met een blessuregolf, want het voorbije weekend zijn er vier spelers geblesseerd uitgevallen. Maertens, Schuermans, Tshimanga en Duplus zijn er dan ook niet bij. Ook voor Aguemon, Limbombe en de twee aanwinsten Iversen en Vlietinck komt deze wedstrijd te vroeg.

Gelooft u ook in een stunt van OHL op het veld van Genk? Zet bij betFIRST 10 euro in op een zege van de bezoekers en krijg 97,5 euro terug!