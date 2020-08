76

Antonov gaat even op de voet van Hairemans staan. Dat kwam wel aan.



73

Het verschil in kwaliteit is voorlopig te groot om ook maar iets aan het spelbeeld te veranderen. Het staat wel nog altijd maar 0-1.



70

Ook in de tweede helft gaan de spelers nog even drinken.



67

Fraaie kopbal Van Damme, dito save Koffi!

Schoofs neemt een hoekschop. Van Damme duikt op aan de eerste paal en kopt richting verste hoek. Goed gedaan, de save van Koffi mag er echter ook zijn.



66

Van Damme stuurt Togui weg langs de lijn. Koffi komt zijn doel uit en trapt de bal over de zijlijn. De keeper speelt eerst de bal, maar heeft ook nog een stukje Togui mee. Daarom even ophef langs Mechelse kant.



62

Wel erg weinig offensieve impulsen van Moeskroen. Kunnen Les Hurlus hier het tij nog keren in het laatste halfuur?



59



Aster Vranckx

Igor de Camargo

De Camargo komt Vranckx aflossen.



58

Togui knalt naast na snedige aanval

Nu wel een erg snedige aanval. Storm tracht terug te leggen van op de achterlijn. Er zit een verdediger tussen, waarna Togui wild naast knalt.



57

Bijker en Vranckx proberen een nieuwe aanval op gang te brengen. Bij het vervolg loopt het mis, Storm komt niet bij de bal.



55

Schoofs probeert meteen diep te spelen op Togui, maar kan de spits niet bereiken. Op links Storm aanspelen had ook gekund.



53

Badibanga knalt een vrijschop ruim over.



52

Meteen enkele gele kaarten uitgedeeld in het begin van de tweede helft om het niet te laten ontaarden.



48



Gele kaart voor Marko Bakić





48



Gele kaart voor Rocky Bushiri





47



Gele kaart voor Joachim Van Damme





46

De bal rolt opnieuw!

Er wordt opnieuw gevoetbald op Le Cannonier.



45+9

De hoekschop komt tot bij Storm aan de rand van het strafschopgebied. Die knalt naast.



45+8

Even nog een onenigheid tussen Bakic en Vranckx bij een hoekschop voor KVM.



45+4

Al de helft van deze wel zeer ruime blessuretijd ligt achter ons.



45

We krijgen 8 minuten blessuretijd.



44

Een vrije trap op een mooie plek voor de thuisploeg, maar ongevaarlijk over doel getrapt.



42

Faraj schiet over

Faraj schiet van in het strafschopgebied over.



40

Een fase vergelijkbaar met die van het afgekeurde doelpunt. Voorzet van Kaboré, met goede richting, maar iets te hard getrapt. Togui kan zo aan de tweede paal niet bij de bal.



37

Er ligt veel ruimte tussen de linies. Mechelen zet eigenlijk minder snel hoge pressing als tegen Anderlecht, maar heeft wel controle over de match. Te weinig overleg voorlopig bij Moeskroen.



34

Van Damme speelt Storm aan. Die geraakt met een dribbel tot in het strafschopgebied, maar daar kan de thuisdefensie hem stuiten.



31

We voetballen opnieuw.



29

Het is geen dertig graden meer, maar er wordt toch nog een drinkpauze gehouden.



26

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Vranckx stond buitenspel. De scheids komt ook tot die conclusie. Geen doelpunt dus, het blijft 0-1.



24

Overleg met de VAR

Er wordt nog gecheckt met de VAR... Dierick gaat zelf naar het scherm kijken.



23

Doelpunt van William Togui





18

Koffi verijdelt de 0-2

Een weggever achterin bij Moeskroen. Storm krijgt de bal tot bij Togui, diens stifter geraakt niet over doelman Koffi, die goed uit zijn doel komt.



16

Een trap van Hocko belandt naast de kooi van Coucke.



12

Wat een toestanden, hier op Le Cannonier. Bij de thuisploeg zullen ze achteraf sowieso iets over de leiding te zeggen hebben.



9



Gele kaart voor Nemanja Antonov





9



Gele kaart voor Kouakou Herve Koffi





9



Doelpunt van Nikola Storm (Penalty)

Koffi pakt de elfmeter van Togui, maar de strafschop moet hernomen worden. Storm zet zich nu achter de bal. Koffi stopt opnieuw... maar is weer te vroeg van zijn lijn gekomen. Derde keer, goede keer? Storm treft via de benen van Koffi raak: 0-1!



6



Penalty voor KV Mechelen

Schoofs gehaakt binnen de zestien. Dierick twijfelt niet: strafschop.



4

Lage voorzet van Storm. Togui staat centraal te wachten, maar doelman Koffi heeft het doorzien en kan de voorzet klemmen.



1

De bal rolt op Le Cannonier!

De eerste wedstrijd van de tweede speeldag is afgetrapt.



1

Moeskroen - KV Mechelen: 0-0





19:00

KV Mechelen met voorsprong de rust in

KV Mechelen leidt na de eerste helft en dat is zeker verdiend. De manier waarop was wel opvallend, met een strafschop die tot drie keer toe genomen moest worden. De 0-2 van Togui werd terecht afgekeurd door de VAR voor buitenspel van Vranckx.



18:28

Opstellingen

Moeskroen: Kouakou Herve Koffi - Nemanja Antonov - Junior Onana - Saad Agouzoul - Eric Junior Bocat - Marko Bakić - Deni Hočko - Alessandro Ciranni - Imad Faraj - Beni Badibanga - Virgiliu Postolachi

Bank: Benjamin Van Durmen - Enes Saglik - Dimitri Mohamed - Nick Gillekens - Cedric Omoigui - Agim Zeka - Serge Tabekou



KV Mechelen: Gaetan Coucke - Issa Kabore - Thibault Peyre - Rocky Bushiri - Lucas Bijker - Aster Vranckx - Joachim Van Damme - Rob Schoofs - Geoffry Hairemans - William Togui - Nikola Storm

Bank: Igor de Camargo - Onur Kaya - Siemen Voet - Yannick Thoelen - Sheldon Bateau - Sofiane Bouzian Hassan - Jordi Vanlerberghe - Jules Van Cleemput