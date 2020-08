KV Mechelen gaat na draw tegen RSCA in openingsmatch van speeldag 2 voor volle buit

KV Mechelen heeft vertrouwen getankt door tegen Anderlecht een dubbele achterstand goed te maken en de twijfels uit de voorbereiding van zich af te spelen. Het gaat op zoek naar de zege op het veld van Moeskroen, dat ook wel een taaie ploeg vormde op speeldag één.

Moeskroen toonde zich op de Bosuil een moeilijk te ontwrichten ploeg en hield verrassend bekerwinnaar Antwerp op een gelijkspel, met dank aan de prachtige gelijkmaker van Bakić. De organisatie komt wel op de eerste plaats. Die opnieuw stevig neerzetten in de eerste thuismatch uit de competitie, kan de basis zijn voor nieuw puntengewin.

Rekent Mechelen weer op invallers?

Al zullen ze bij KV Mechelen niet geneigd zijn om vrede te nemen met minder dan een driepunter. Die hadden de Manenblussers eigenlijk al tegen Anderlecht beet moeten hebben, ook al kwamen ze dan 0-2 achter. Bij 0-0 hadden ze immers een resem kansen om voor te komen. Vrijdagavond dan maar die eerste zege pakken? Ook uitkijken of er weer een glansrol is weggelegd voor de invallers.

Darly Nlandu zit zijn tweede en laatste schorsingsdag uit en wel vanwege een rode kaart in een vriendschappelijke wedstrijd. Daarnaast onbreekt Silvestre bij Moeskroen door blessure. KVM-coach Wouter Vrancken beschikt nagenoeg over zijn volledige kern. De wedstrijd komt in principe wel nog te vroeg voor Engvall, al is de Zweed goed op weg om stilaan weer fit te zijn.

