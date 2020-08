Standard buigt een achterstand om op de Freethiel en blijft mee aan de leiding

Standard kwam even in de problemen op het veld van Waasland-Beveren na een goal van Jur Schryvers. De Rouches panikeerden niet en stelden orde op zaken via Amallah en Bastien. Door de 1-2 blijven ze mee aan de leiding.

‘Never change a winning team’, luidt de ongeschreven wet van het voetbal. En Philippe Montanier en Nicky Hayen zagen geen reden om die regel met de voeten te treden. Toch moest de trainer van de thuisploeg al na een goede tien minuten ingrijpen. Zijn diepe spits Efford kon niet meer verder, waardoor Koita, vorige week als invaller nog goed voor een doelpunt, mocht invallen. Potige partij Na een gelijkopgaande openingsfase nam Standard geleidelijk aan het commando over. Op het middenveld werd er veel strijd geleverd en de duels waren op en soms zelfs over het randje. Centrale middenvelders Raskin, Shamir en Bizimana liepen tegen geel aan en Geldhof moest ook een brandje blussen tussen Bizimana en Vukotic en Bastien. Wat het voetbal betrof bleven we wat op onze honger zitten. De Rouches drukten de thuisploeg bij momenten heel ver terug, maar dat leverde alleen wat afgeblokte schoten op. Pirard werd alleen aan het werk gezet bij een vrijschop van Lestienne en een verre knal van Laifis, maar die mocht hij nooit laten passeren. De tegenprikken van de thuisploeg waren schaars. Albanese kreeg een uitgelezen mogelijkheid, maar hij waagde zich aan een halve omhaal in plaats van het met een droge volley te proberen. Net na de rust sloegen de Leeuwen opnieuw toe. Vukcevic was mee opgerukt en besloot vanuit een scherpe hoek op Bodart. Het gevaar kwam vanop de linkerflank bij W-B en toen Vojvoda zich iets te makkelijk voorbije liet lopen had Albanese zijn ploegmaats voor het uitkiezen in de zestien. Hij bediende Schryvers en die fusilleerde Bodart van dichtbij. De reactie van de Rouches bleef niet lang uit. Fai stoomde door op rechts en zag Amallah aanstormen. De Marokkaan nam het leer in een tijd op de slof en gaf Pirard het nakijken. Enkele minuten later moest hij zich alweer omdraaien na een lang uitgesponnen corner. Avenatti werd aangespeeld in de zestien en de targetman legde goed af op Bastien. Zijn tweede van het seizoen ging via de paal binnen. Standard ging nog voor een derde om de spanning weg te nemen, maar Pirard behoedde de thuisploeg voor een derde tegentreffer. Aan de overkant leverde het slotoffensief geen groot doelgevaar meer op. Standard blijft door de 1-2 mee aan de leiding en de thuisploeg kan zich optrekken aan een moedige partij en lijkt allesbehalve op de soms zo weerloze ploeg van vorig seizoen. En dan moeten er nog versterkingen komen...