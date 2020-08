Standard en Waasland-Beveren strijden op de Freethiel om hun perfect rapport te behouden

Voor de afsluiter van speeldag 2 is het op de Freethiel te doen. Waasland-Beveren ontvangt Standard en de inzet is voor beide ploegen hetzelfde: de winnaar behoudt een perfect rapport.

Het laatste tripje naar het Freethielstadion was er een om snel te vergeten voor de Rouches. Na een vroege rode kaart van Goreux gaf Standard een voorsprong uit handen in een gitzwarte decembermaand voor de club. Beide clubs hebben nu een andere coach en begonnen met een zege aan de competitie.

Philippe Montanier was tevreden met de prestatie tegen Cercle Brugge (1-0), behalve dan met de efficiëntie voorin. In de slotfase werd het nog onnodig spannend, want de match had al lang gespeeld kunnen zijn. Avenatti zal opnieuw de aanvalsleider worden, want Oularé is nog niet helemaal fit.

Heymans voor topschutter

Waasland-Beveren was en is voor veel analisten degradatiekandidaat nummer 1. De 1-3 tegen Kortrijk zorgde dan ook voor veel ontlading bij de Leeuwen van het Waasland. Zij willen maar wat graag bewijzen dat die zege geen toevalstreffer was door nu de scalp van een topclub te nemen. Het is ook uitkijken naar Daan Heymans. Aan een goal heeft hij genoeg om alleen topschutter te zijn na twee speeldagen.

De selecties:

