Anderlecht grijpt allerlaatste strohalm tegen heel zwak Genk: Vlap zorgt voor langgezochte efficiëntie

Kijk, kijk... Ineens is play-off 1 weer maar vijf punten meer verwijderd voor Anderlecht. Tegen Genk haalden ze een heel verdiende zege binnen dankzij twee goals van Michel Vlap. En met een middenveld dat eindelijk draaide met verrassende namen. Genk was dan weer heel zwak.

Je moet het Anderlecht nageven: niemand die had verwacht dat ze tegen Genk met Lokonga, Vlap en Zulj aan de aftrap gingen staan. Chadli was ook terug en dus was er geen plaats voor Kayembe en Saelemaekers. Maar toegegeven: het werkte redelijk goed. Zulj verdeelde het spel voor de verdediging, bijgestaan door Lokonga. Vlap moest Roofe gaan bijstaan vooraan.

Weinig présence

Alleen daar schort er nog iets bij paars-wit. Het is elke week het weerkerende verhaal: geen présence vooraan. Roofe moet de bal op het middenveld komen halen om toch eens aan het leer te komen. Tussen Lucumi en Dewaest een kopbuel winnen of een bal aannemen, zit er immers niet in. Daar moet Anderlecht toch nog werk van maken.

Anderlecht was zowaar de betere ploeg en had Doku wat betere keuzes gemaakt, had het waarschijnlijk ook op voorsprong gestaan. Maar dat blijft dus een probleem voor de 17-jarige winger. Als hij één man voorbij is, denkt hij er ook nog een tweede te kunnen pakken in plaats van de voorzet te geven.

Vlap, twee keer zelfs

Genk had direct één goeie kans via Paintsil, maar Van Crombrugge passeer je tegenwoordig ook niet zomaar. Dan denk je al gauw: 't zal hier toch weer geen 0-0 worden? Bij de rust stond de brilscore nog op het bord en geen van beide ploegen had echt veel rijpe doelkansen bij elkaar gevoetbald.

Bongonda, die toch voor de ideeën moet zorgen bij Genk, was nergens. Anderlecht rook zijn kans, wat niet al te veel gebeurt. De tweede helft bleven ze geduldig opbouwen en toen Doku zijn eerste echt geslaagde actie opzette, kon hij de bal op het juiste moment aan Vlap geven, die een einde maakte aan 393 minuten zonder goal in het Lotto Park.

En hij deed er nog een tweede bij na een schot van Chadli op de paal. Zou Vlap niet één van die spelers zijn die vertrouwen nodig heeft en dus moet blijven staan als het even minder gaat. Scoren kan hij wel degelijk, dat bewees hij al in Nederland. Zulj was trouwens die andere verrassing. Zo goed hebben we hem in - euh - bordeaux shirt nog niet weten spelen.

Als Anderlecht nu nog iets kan rapen op de Bosuil kan het nog een prettige Kerst worden voor hen. Genk, dat heeft problemen. Hun dure middenveld kwam er amper aan te pas in het Lotto Park.