Overvolle ziekenboeg bij zowel Anderlecht als Genk: Limburgers pakken jongeling met bekende naam mee

Met Genk-Anderlecht wordt de 20ste speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten. De twee teams proberen nog in play-off 1 te geraken na een bijzonder wisselvallig en zelfs slecht seizoen.

Anderlecht heeft weer de nodige problemen. De enige overgebleven linksback, Elias Cobbaut, is bijzonder twijfelachtig. Net als Killian Sardella zit hij in de wedstrijdselectie, maar of één van de twee kan spelen, is de vraag.

Voor de rest is het afwachten of Nacer Chadli al aan een wedstrijd kan beginnen. In dat geval mag Michel Vlap zich waarschijnlijk weer aan een plaatsje op de bank verwachten.

Bij Genk zijn er natuurlijk ook de nodige geblesseerden. Zo zit Bryan Limbombe, de jongste broer van Anthony en Stallone, voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie.

Vukovic, Heynen, Nygren, Uronen, Piotrowski, Adewoye en Screciu zijn geblesseerd.

