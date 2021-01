Club Brugge kan op het veld van Beerschot opnieuw geweldige zaak doen in het klassement

Deze avond staan Beerschot en Club Brugge tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij Beerschot moeten ze het zonder sterkhouder Sanusi doen, terwijl Club Brugge bij een overwinning opnieuw zou kunnen uitlopen op haar concurrenten.

Beerschot kon al zes wedstrijden op rij niet meer winnen en met Club Brugge staat er vandaag een moeilijke wedstrijd op het programma. De thuisploeg kan daarbij niet rekenen op Sanusi, want de middenvelder is geschorst. George Broadbent, de middenvelder die wordt gehuurd van Sheffield United, is er dan weer wel bij en zou dus zijn debuut kunnen maken.

Door de nederlagen van KRC Genk en Charleroi eerder dit weekend, kan Club Brugge bij winst opnieuw een geweldige zaak doen in het klassement. Bij een overwinning kan de leider al zeven punten uitlopen op eerste achtervolger KRC Genk. Vanaken is er tegen Beerschot nog niet bij door schorsing.

Kan Club Brugge een goede zaak doen of houdt Beerschot de drie punten thuis?