Cercle leeft: duelkrachtige Vereniging klopt onherkenbaar Zulte Waregem en doet prima zaak in strijd om behoud

Cercle Brugge is nog niet dood. Verre van zelfs. Tegen Zulte Waregem liet het 90 minuten lang zien dat het zijn stek in 1A waard kan zijn. Lyle Foster zorgde voor een zeer belangrijk doelpunt in operatie redding, in blessuretijd werd het nog 2-0.

Cercle Brugge begon als hekkensluiter aan zijn wedstrijd tegen Zulte Waregem, een kandidaat voor play-off 1 dit seizoen. De Vereniging moest Taravel missen met een blessure, maar zag met De Belder wel ook iemand terugkomen uit blessure. Francky Dury had na de goede weken geen redenen tot sleutelen aan zijn basiself. Dapper Cercle Groen-zwart kwam allerminst als een hekkensluiter aan de aftrap en speelde ook helemaal geen degradatievoetbal. Integendeel zelfs: het zette hoog druk, het bracht Essevee in de problemen en ging vrank en vrij zijn kans. Gory trapte een open kans tegen de lat, Dabila kopte een vrije kopkans over en De Belder en Hoggas vonden Bossut op hun weg naar een vroege openingstreffer. De thuisploeg vergat lange tijd efficiënt te zijn, maar kwam uiteindelijk wel op voorsprong voor de pauze. Foster met doelpunt van de hoop Foster werkte een knappe actie van De Vereniging op dito wijze af, met een geplaatste schuiver richting de verste paal. Zulte Waregem moest het op duelkracht afleggen in de eerste helft, al had Larin wel nog een bal tegen de kruising geschilderd. Francky Dury stuurde bij de rust bij en bracht met Zarandia en Oberlin extra dribbelvaardigheid en snelheid tussen de lijnen om de thuisploeg te ontwrichten. Toch bleef Cercle aanvankelijk de betere ploeg, Ueda vergat een omschakelingsmoment goed uit te spelen. Een match monddood maken? Daar heeft Cercle Brugge het dit seizoen knap lastig mee - anders heb je ook geen acht punten na negentien wedstrijden natuurlijk. En dus kon het nog bibberen worden, al had Zulte Waregem alles bij elkaar weinig indruk gemaakt. In de slotfase zetten Berahino & co nog alles op alles om toch nog het verschil te maken, maar het was Bossut die nog een paar keer de 2-0 uit zijn kooi moest ranselen. In minuut 94 besliste Gory alsnog de partij, tot grote vreugde van de fans in Jan Breydel. Essevee doet een slechte zaak in de strijd om play-off 1, Cercle Brugge doet een reuzenzaak in de strijd om het behoud.