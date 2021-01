Anderlecht ook kopje onder Am Kehrweg na rood voor Lawrence en blunder Wellenreuter

We weten dat Vincent Kompany niet graag over de ref spreekt, maar mogelijk gaat dat straks op zijn persconferentie veranderen. Anderlecht domineerde de eerste helft, maar kwam ineens met tien te staan na rood voor Lawrence. En na een fout van Wellenreuther moesten ze het onderspit delven in Eupen.

"Positie!", "Lukas, tussen de twee", "Mich, iets meer naar binnen. Nu nog geen druk zetten", "Yes Matt, hou de bal in beweging." Als je zo eens vlak achter Vincent Kompany staat, besef je dat de trainer eigenlijk Playstation in real live aan het spelen is. Zijn spelers pikken het wel goed op en het lukt ook om het uit te voeren.

Vierkantje niet ingedrukt

Am Kehrweg was Anderlecht duidelijk de betere ploeg en had in het eerste halfuur genoeg kansen om de match al op zak te hebben. Maar ja, dat gebrek aan efficiëntie. Op Playstation zou het gewoon op het vierkantje drukken zijn, maar Mukairu, Cullen en Amuzu kan je zo nog niet sturen. Anderlecht voetbalde met groot gemak tot in de zestien, maar daar liep het telkens mis.

En dan de fase waar Kompany al verschillende keren van gezegd heeft dat hij ervan gruwelt. Lawrence tackelde met twee benen om de pass van Agbadou te blokkeren, maar Boucaut zag er - na raadpleging van de VAR - rood in. Kompany, zelf een fervent tackelaar in zijn tijd, kon er niet mee lachen. Je zag dat hij zich duidelijk moest inhouden.

Kompany geïrriteerd

Maar ja, 0-0 bij de rust, maar wel een man minder. Op je scherm blijf je dan gewoon aanvallen, maar ergens moet je meer veiligheid gaan inbouwen. Slachtoffer van dienst: de wederoptredende Michel Vlap. Ook al geboekt met een (belachelijke) gele kaart. Sardella moest naar de linksachter.

Maar Anderlecht had natuurlijk nooit moeten jammeren als ze hun kansen gewoon hadden afgemaakt. De tweede helft was saaier, maar Anderlecht deed nog altijd mee. Tot Wellenreuther op een hoge bal uitkwam en... die volledig miste. Prevljak kon in het lege doel scoren. Toch niet zo'n betrouwbaar sluitstuk als Van Crombrugge...

Nul op zes, want ook de inbreng van Dauda en Stroeykens bracht geen zoden meer aan de dijk. Anderlecht is werkelijk nog van niets gespaard gebleven. Kompany had nog een opmerking aan de ref toen Miazga geel kreeg bij 2-0, nadat Prevljak nog eens gescoord had: "Geef rood, dan blijf je consequent!" Maar elke week gaat er wel iemand anders van zijn jongens in de fout. Een lang leerproces hoor. De realiteit waar Kompany moet mee leven. Dat heb je op Playstation beter in de hand.