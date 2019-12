Kortrijk pakt drie belangrijke punten op het veld van Eupen en schuift op naar de veilige zone

KV Kortrijk heeft drie belangrijke punten gepakt op het veld van KAS Eupen. De Kerels komen in het klassement nu op gelijke hoogte van de Panda's in het klassement en kunnen met een gerust hart de kerstperiode in.

Benat San José moest het doen zonder Jonathan Bolingi en Siebe Blondelle en koos voor Carlos Embalo en Menno Koch als vervangers. KV Kortrijk hoopte eindelijk om nog eens van de overwinning te proeven in de competitie. Ezekiel kreeg een kans als centrumspits en Batsula begon op de linksbuiten. Eupen begon beter aan de partij en na nauwelijks drie minuten hadden de Panda's op voorsprong kunnen staan. Bautista trapte een voorzet van Schouterden tegen de paal. Even later waren het wel de bezoekers die het openingsdoelpunt maakten. Een schot van Julien De Sart week af en Imoh Ezekiel duwde binnen. Net voor de pauze kwam Eupen wel op gelijke hoogte na een tussenkomst van de VAR. D'Haene kreeg namelijk de bal tegen de hand na een voorzet van Andreas Beck. Milicevic zette zich achter de bal en maakte er 1-1 van. Selemani schenkt Kortrijk de volle buit, Eupen krijgt geen penalty In de tweede helft stonden de bezoekers opnieuw snel op voorsprong. Golubovic zette zich uitstekend door op rechts en trapte op doel. De Wolf duwde de bal tot bij Faïz Selemani en die werkte de bal in doel: 1-2. Eupen probeerde nadien wel te reageren en kwam via Bautista (net naast) en Toyokawa (over) piepen, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Aan de overkant liet Jovan Stojanovic twee gigantische kansen liggen. In het slot leek Eupen een penalty te krijgen na een vermeende fout van Golubovic op Schouterden. Scheidsrechter Put legde de bal op de stip, maar na overleg met de VAR besloot hij om die beslissing ongedaan te maken. Kortrijk pakte zo de volle buit en schuift op in de stand en heeft nu net zoals Eupen een voorsprong van acht punten op Waasland-Beveren en Cercle Brugge. Met nog tien wedstrijden te gaan lijkt dat stilaan een geruststellende bonus.