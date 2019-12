Wie mag het meest sakkeren? Zenuwslopende Slag om Vlaanderen levert geen winnaar op

In de Ghelamco Arena stond de topper van de speeldag op het programma tussen KAA Gent en Club Brugge. De Slag om Vlaanderen werd een interessant en intens treffen, waarin het kwaliteitsverschil klein was.

Gent nog ongeslagen in eigen huis in competitie, Club autoritair leider

Twee wissels aan beide kanten: David, Lustig, Ricca en Rits aan de aftrap

Emmanuel Dennis kopt Club Brugge na rust op voorsprong, Vadis Odjidja maakt gelijk

Het blijft 1-1, maar wie kan daar alles in beschouwing genomen het meest tevreden mee zijn?

Blauw-zwart denderde tot op heden door de Belgische competitie en speelt - net als de Buffalo's - na Nieuwjaar nog in Europa. Misschien was de Slag om Vlaanderen dus ook gewoon een Slag om de competitie tussen de twee beste ploegen in de Jupiler Pro League van het moment.

De kloof tussen AA Gent en Club Brugge was vooraf tien punten, zeker voor de Buffalo's was een overwinning in 'Fort Ghelamco' dus een must, terwijl de bezoekers maar wat graag voor de eerste thuisnederlaag in competitie wilden zorgen. Bij Gent raakte Vadis fit, kwam Lustig op rechtsachter en nam ook David zijn plekje opnieuw in. Clement opteerde voor Ricca en Rits in de plaats van Sobol en Balanta donderdag.

Steekspel voor de pauze

De thuisploeg voelde zich gesterkt door de Gentse fans en begon furieus aan de wedstrijd. Yaremchuk testte in de eerste vijf minuten twee keer de reflexen van Mignolet en nam globaal genomen het meeste initiatief in de eerste helft. Club claimde een strafschop voor handspel van Ngadeu, maar kon zelden dreigen voor de koffie.

Een bokkige Tau betaalde nog voor de rust het gelag, met De Ketelaere kwam er een verse kracht tussen de lijnen en Clement stuurde ook zijn systeem bij om een en ander beter te laten lopen. Het leverde ook op na de koffie, want de bezoekers kwamen er beter uit.

Dennis & Vadis

De Ketelaere had voor een geweldige verwittiging gezorgd, maar schoof de bal nog net voorlangs. Even later was het via een rake kopslag van Emmanuel Dennis wel raak: 0-1. Gent had tussendoor nog eens gedreigd via - altijd maar opnieuw hij - Yaremchuk.

Gent had na de achterstand geen andere keuze meer dan te komen opzetten en deed dat ook. David en Yaremchuk kwamen loeren, Sven Kums vond op een loeier een alweer prima keepende Mignolet op zijn weg. Een dik kwartier voor tijd moest de Brugse doelman zich alsnog gewonnen geven: een goed uitgespeelde Gentse actie kwam bij Vadis Odjidja terecht en die vond de netten aan de verste paal.

De Buffalo's hadden bloed geroken, Sven Kums poeierde even later een bal pardoes op de lat. Aan de overkant kwam ook de leider nog een paar keer opzetten, maar Diatta en Dennis vonden elkaar meermaals net niet en beiden misten ook nog een opgelegde kans. Het werd zo een zenuwslopende bedoening tot in de blessuretijd, maar de beslissing viel niet meer.