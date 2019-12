Nikola Storm kroont zich tot matchwinnaar en schenkt Mechelen eerste zege in vijf matchen

Na vier partijen zonder zege en exact twee maanden na de laatste thuiszege heeft KV Mechelen KV Oostende met lege handen naar huis gestuurd. Nikola Storm beslist met zijn typische actie de wedstrijd. Malinwa komt door de overwinning op gelijke hoogte

KV Oostende trok met zeges tegen Anderlecht en AA Gent en met vertrouwen in de rugzak naar het AFAS Stadion. Gastheer KV Mechelen kon daar al twee maanden niet meer winnen en zat in een dipje, want het was uit de top-6 gevallen na een povere 1 op 12.

Kansen voor Storm

Kare Ingebrigtsen zag geen reden om te wisselen na de recente 6 op 9, maar zag Canesin naar Brazilië vertrekken om zijn transfer af te ronden. Sakala nam zijn positie in. Wouter Vrancken kon weer rekenen op Engvall en bracht de Zweed ten koste van De Camargo. Ook Hairemans viel uit de ploeg na de 3-0 tegen Club Brugge. Storm was zijn vervanger.

De linkermiddenvelder van Malinwa was ook de gevaarlijkste man van de openingsfase. Twee keer kon hij naar binnen snijden en schieten met rechts. De eerste zweefde Ondoa uit zijn verste hoek, het tweede schot was pal op de doelman. Hij verstuurde ook een strakke voorzet waar Togui net niet bijkon.

Aan de overzijde was er minder gevaar. Akpala kwam in een kansrijke positie en viel dan zomaar. Geen geklungel, maar een blessure voor de Nigeriaan. Sylla was zijn vervanger. Met Akpala verdween ook de angel uit de eerste helft. We bleven wat op onze honger zitten achter de kazerne.

Pas op het uur ging kwam de partij onder stoom, omdat er aan beide kanten ruimtes vielen. Togui trof het zijnet vanuit een erg schuine hoek, Engvall zijn nek was net te kort om een voorzet van zijn spitsbroer binnen te koppen en Hjulsager dwong Thoelen tot een eerste redding.

Op basis van de kansen verdiende Malinwa een goal en die kwam er ook. Storm voerde zijn typische actie uit: naar binnen snijden vanop links en schieten met rechts. De verste hoek had hij al geprobeerd en hij trapte ook al op Ondoa. Nu mikte hij naar de korte hoek, met succes!

Dolle slotfase

De laatste tien minuten waren bloedstollend spannend. Thoelen redde een kopbal op zijn lijn, maar de bal leek erover. Het was alleszins erg nipt. We kregen ook nog een opstootje nadat Storm een penalty claimde en Engvall zijn schoen was net te klein om de veilige 2-0 binnen te duwen. Dat er niet meer gescoord werd was een klein mirakel.

Door de 1-0 komt KV Mechelen mee op de zesde plaats met Zulte Waregem, dat zaterdag tegen Cercle Brugge speelt. Oostende blijft dertiende, maar kan nog worden ingehaald door Kortrijk.