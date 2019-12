Mechelen teert op revanchegevoelens tegen Oostende om uit dip te geraken

KV Mechelen en KV Oostende openen de debatten van de twintigste speeldag in de Belgische competitie. De winterstop komt voor de thuisploeg enkele weken te laat, terwijl men bij de kustploeg eindelijk weer weet wat winnen is.

Na de stuntzege op Sclessin is het wat stilgevallen bij de Maneblussers. Eén puntje uit de laatste vier wedstrijden en ook maar één goaltje zorgden ervoor dat KVM uit de top-6 viel. Het is vandaag ook exact twee maanden geleden dat Mechelen zijn laatste thuismatch won. Het werd toen 3-1 tegen Antwerp. Buitenshuis (16/30) pakte Malinwa al meer punten dan Achter de Kazerne (12/27).

Na een droevige 3 op 30 knoopte Oostende de voorbije weken aan met twee zeges. KV Mechelen is overigens een tegenstander die hen wel ligt, want in de heenmatch won de kustploeg met 2-1. Sakala en Vandendriessche stonden toen aan het kanon.

Selectienieuws

Wouter Vrancken zijn kern is op volle sterkte. Capon, D'Haese en Skulason zijn out bij de bezoekers. Canesin vertoeft dan weer in Brazilië om zijn transfer af te ronden. Hij heeft zijn laatste match voor KVO wellicht al gespeeld.

Selectie KVM:

Selectie KVO: Ondoa, Dutoit, Faes, Milovic, Sane, Ndenbe, Bataille, Neto, Palaversa, Jonckheere, Vandendriessche, Banda, Boonen, Vargas, Hjulsager, Sakala, Sylla en Akpala

