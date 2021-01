Zambiaan Sakala voelt zich zowaar kiplekker in de sneeuw: KVO schaatst naar derde zege in vier thuismatchen

Ging er wel gevoetbald worden in Oostende? Dat was zaterdag lang de vraag, want een sneeuwzone trok al vroeg over de kust. Ondanks het werk van vrijwilligers lag er een heus sneeuwtapijt in de Diaz Arena. Er werd toch gespeeld, KV Oostende klopte KV Kortrijk met 2-1.

Op de besneeuwde grasmat was het vooral de bal wegtrappen en zien wat ervan kwam. Veel structuur zat er logischerwijze niet in het spel. Voorts was de opdracht voor de spelers bikkelen om elke bal en proberen overeind te blijven. Veel gevaarlijke ballen in het strafschopgebied vielen er niet te noteren. Wie wilde winnen, moest zich dus efficiënt tonen.

Dat deed KV Oostende zeker voor rust. Hendry kreeg de bal tot bij Sakala en die werkte de eerste kans uit de partij meteen in doel. De voorsprong was niet gestolen, want Kortrijk werd toch met het meest verdedigende werk geconfronteerd. Het ontsnapte met de rust in zicht zelfs aan een dubbele achterstand. Skúlason plaatste een vrijschop tegen de dwarsligger, Ilić zat er ook nog bij met zijn vingertoppen.

Bij het verlaten van het veld na de eerste helft galmde 'De Eerste Sneeuw' doorheen de boxen, een vleugje humor aan zee. Kortrijjk moest wel op zoek gaan naar de gelijkmaker en deed dat ook na de pauze. Het toonde meer drang naar voren, bij KVO zakte het energiepeil dan weer enigszins. Het probleem voor KVK was dat het in deze omstandigheden geen kans bij mekaar gevoetbald kreeg.

Toen doelman Ilić dan ook nog eens blunderde in de drassige zone voor zijn doellijn bij een terugspeelbal, werd het zelfs 2-0. Sakala nam het geschenk in dank aan en scoorde zijn tweede treffer. Wat vanuit het veldspel niet lukte voor KVK, lukte wel van op de stip. Derijck zette een late elfmeter om, maar het mocht niet baten. KVO schrijft drie punten bij na een 'voetbalwedstrijd' die er geen was.