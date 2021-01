KVO en KVK hopen na onrustige week goede lijn uit de vorige wedstrijden door te trekken

Een duel tussen twee KV's die goed bezig zijn zaterdagnamiddag aan de kust. Wel hebben zowel KVO als KVK niet de gemakkelijkste week achter de rug. Oostende werd getroffen door Covid-19, Kortrijk door geruchten over een verplicht vertrek van de coach en een transfer voor Van der Bruggen.

Oostende komt de laatste twee maanden in eigen huis goed voor de dag. Het is al vier thuismatchen op rij ongeslagen. Recent pakte het ook een knappe 7 op 9 dankzij zeges in Leuven en tegen Charleroi. Het had misschien op wat meer gehoopt tegen Eupen. Hier is nu meteen een kans om dat recht te zetten en de versterkte thuisreputatie te verstevigen.

Ook Kortrijk heeft van zijn eigen stadion een burcht gemaakt met drie opeenvolgende thuiszeges tegen topclubs. Eind november legde het ook KVO over de knie met 3-1. Alleen moet KVK nu op verplaatsing. Het is niet dat het zich buitenshuis gemakkelijk laat wegzetten, maar het heeft wel al drie uitmatchen op rij niet meer kunnen scoren. Dat bemoeilijkt het verhaal.

Geen D'Haene en De Sart bij KVK

KVO mist verschillende spelers door Covid-19. Het wil zelf niet zeggen wie of hoeveel het er zijn. Zeker is dat Boonen en Guri ontbreken door blessure. Ook Kortrijk komt overigens gehavend aan de aftrap. Het mist liefst drie spelers door schorsing (D'Haene, De Sart, Ocansey). Hiernaast zijn Badamosi, Sainsbury en Rougeaux.

Van der Bruggen werd uit de selectie gelaten. Hij flirt met een overstap naar Cercle Brugge. KVK wil dat er dan wel boter bij de vis komt. De man die de selectie bepaalt, Yves Vanderhaeghe, zou volgens een bepaalde krant volgend seizoen moeten ophoepelen omdat Elsner trainer zou worden. KVK spreekt dat resoluut tegen. Allemaal toch iets te veel onrust om goed te zijn of houden de Kerels het hoofd koel aan 't zeetje?

