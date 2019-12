Refaelov bezorgt Antwerp punt tegen Sint-Truiden na doldwaas slot

Sint-Truiden - Antwerp is zondagavond op 1-1 geëindigd. De 0-0 bleef lang op het bord staan, maar in de slotfase werd toch nog twee keer gescoord.

De Kanaries begonnen het gretigst aan de wedstrijd, met Acolatse als exponent. Hij maakte het de bezoekers erg lastig, maar scoren lukte STVV niet voor de pauze. Sousa was er eens dicht bij en ze claimden ook een strafschop, maar 0-0 was de ruststand.

STVV begon ook het beste aan de tweede helft. Bolat pakte uit met een vreemde ‘redding’ op een voorzet en loste de bal, maar Buta bracht redding. Niet veel later had Gano -die de geschorste Mbokani verving- dé kans op de 0-1, maar hij trof de lat.

Antwerp kwam steeds beter in de wedstrijd, maar het was uiteindelijk de thuisploeg die scoorde. Bolat bracht nog redding op een schot, maar tikte de bal in de voeten van Suzuki, die maakte er 1-0 van.

STVV leek op weg naar een driepunter, maar in de laatste minuut van de extra tijd kregen de bezoekers nog een strafschop. Refaelov twijfelde niet en zorgde alsnog voor de 1-1.

Antwerp pakt zo toch nog een punt, maar laat na om optimaal te profiteren van de puntendeling tussen AA Gent en Club Brugge.