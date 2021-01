Vooraf: Mboyo start bij STVV, Schrijvers in de selectie bij OHL

Maes brengt Mboyo en Konaté, die sterk inviel tegen Club Brugge, tussen de lijnen. Marc Brys behoudt het vertrouwen in de elf die Anderlecht klopten. Nieuwkomers King en Schrijvers zitten voor het eerst in de selectie, Benkovic is er niet bij.