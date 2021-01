Spitsenduo Suzuki-Mboyo legt tienkoppig OHL over de knie

OHL heeft het nagelaten om zich in de top drie te nestelen. STVV kwam vroeg op voorsprong via Suzuki. Henry stelde gelijk, maar meteen na de vroege rode kaart van Ngawa kwam STVV weer op voorsprong. In de tweede helft schotelde een sterke Mboyo spitsbroeder Suzuki nummer tien van het seizoen voor.

Peter Maes gunde Konate een basisplaats na zijn sterke invalbeurt tegen Club Brugge. Ook Mboyo mocht voor het eerst aan de partij beginnen, een keuze die Maes zich niet zou beklagen. Marc Brys behield het vertrouwen in het elftal dat Anderlecht klopte. Nieuwkomers Schrijvers en King zaten wel voor het eerst in de selectie.

Het was de thuisploeg die het best aan de partij startte. Een snelle tegenstoot van de Kanaries leek op niets uit te draaien, tot Mboyo een verloren bal ging halen. Zijn voorzet werd door spitsbroeder voorbij een kansloze Romo gekopt. STVV op rozen na amper tien minuten spelen.

OHL moest vol aan de bak, maar Mercier kreeg de Leuvense motor niet op gang. Al voorbij halfweg het eerste bedrijf knikte Maertens een voorzet van Mercier over doel. Nog geen minuut was het wel raak: een tot dan onzichtbare Thomas Henry kapte De Ridder uit en besloot erg gedecideerd in de verste hoek.

Romo moest wat later niet zonder risico in de voeten van een volledig vrijstaande Suzuki duiken. Enkele minuten daarna ging het licht uit bij Ngawa. De ex-speler van STVV ging erg driest in op Suzuki en werd door De Cremer zonder verpinken naar de kleedkamers verwezen. Een serieuze domper, die meteen daarna nog groter werd.

De Ridder zwiepte een voorzet in het pak, Teixeira verlengde tot bij Mboyo die maar binnen te knikken had. De VAR had enkele minuten nodig om te zien dat de van Kortrijk overgekomen niet vanuit buitenspel scoorde. Vlak voor rust miste Cacace de kans om de wedstrijd op slot te gooien voor STVV, op aangeven van Garcia.

Ook na de koffie bleef Mboyo de meest opvallende Truienaar. OHL speelde op buitenspel, maar Vlietinck was niet mee opgeschoven. Mboyo ging alleen op Romo, maar gunde Suzuki zijn tweede goal van de avond. Voor de Japanner toch al het tiende doelpunt van de campagne.

Marc Brys gooide op het uur Al-Tamari en Schrijvers in de strijd, maar het waren de Truienaars die op de tegenaanval enkele keren erg knap combineerden. Het elftal van Peter Maes toonde, onder impuls van een sterke Christian Brüls, dat het veel meer is dan een moeilijk te ontwrichten blok.

OHL probeerde het met man en macht, maar kon met z'n tienen geen vuist maken tegen een scherp voetballend STVV. Peter Maes liet een kwartier voor tijd de jonge Jarne Steuckers debuteren. OHL kon nog wel eens dreigen via een zoveelste ingestudeerd nummertje, maar Schmidt kende amper moeite met de kopbal van Thomas Henry.

Aan de overzijde beleefde Steuckers ei zo na een droomdebuut, maar de knal van de youngster ging net voorlangs. Mercier probeerde het met een knal vanuit stilstand, maar Schmidt redde de bal niet zonder moeite.

Zo leed OHL een pijnlijke nederlaag, weliswaar tegen een sterk acterend STVV. De ploeg van Peter Maes neemt zo verder afstand van Waasland-Beveren en Cercle Brugge. Brüls en Mboyo, de twee winteraankopen, lieten meteen hun toegevaagde waarde zien in het aanvalsspel van de Kanaries.