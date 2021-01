Kan Marc Brys OHL voor het eerst zege bezorgen op bezoek bij ex-club STVV?

Zondagavond gaat OHL op bezoek bij STVV. Nog steeds een speciale wedstrijd voor Marc Brys en zijn assistenten. Na het nieuwe puntenverlies van Anderlecht kan OHL een gouden zaak doen in de strijd om een play-offticket. STVV tankte vertrouwen na de sterkte tweede helft tegen Club Brugge.

Op de vorige speeldag bezorgde Thomas Henry OHL vanop elf meter een deugddoende zege tegen Anderlecht. Dat de promovendus brandt van ambitie, werd deze week nog eens onderstreept met de komst van Siebe Schrijvers, die voor 3,5 seizoenen tekende. De Perenaar zit niet bij de selectie. King en Benkovic, zijn wel speelgerechtigd en maken mogelijk hun debuut voor OHL.

STVV beet afgelopen zondag in het zand tegen Club Brugge (1-2), maar Peter Maes was na afloop terecht erg opgezet met wat zijn team na de pauze op de mat bracht. STVV zal het nog steeds moeten doen zonder de geschorste Caufriez. Nazon vergezelt hem om het strafbankje. Peter Maes selecteerde deze namen.

De heenmatch in Den Dreef eindigde op 2-2. Henry en Eppiah scoorden voor OHL, Nazon was met twee doelpunten de gevierde man bij de Truienaars. De wedstrijd van zondag op Stayen staat onder leiding van Wesli De Cremer en is live te volgen op deze website vanaf 20:45U.

Opvallend: OHL kon in haar geschiedenis nog nooit winnen op Stayen. Marc Brys en co zijn gebrand om voor een unicum te zorgen.

