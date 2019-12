10-koppig Standard gaat in de slotfase kopje onder, drie gouden punten voor Waasland-Beveren

Een 10-koppig Standard heeft een 0-1 voorsprong uit handen gegeven tegen de voorlaatste in de stand. Milosevic wiste het openingsdoelpunt van Lestienne uit en Din Sula bracht het thuispubliek in de slotfase in extase. Drie gouden punten voor Waasland-Beveren, want ook Cercle won deze speeldag.

Standard heeft een moeilijke periode achter de rug met een Europese en een bekerschakeling en een gelijkspel in eigen huis tegen Anderlecht waar veel meer in zat. Daar wou het tegen Waasland-Beveren een punt achter zetten en dat moest het zonder enkele grote namen zoals Vanheusden, Carcela en Amallah doen.

Zo kwam verloren zoon Goreux in de ploeg als centrale middenvelder. Hij kreeg bij zijn eerste basisplaats meteen de aanvoerdersband. Gij toonde veel goede wil en was gretig. Te gretig. Na twintig minuten pakte hij op een ongevaarlijke plaats zijn eerste gele kaart en op het halfuur devieerde hij de bal met de arm in doel. Dierick was onverbiddelijk.

Bij de thuisploeg had Arnauld Mercier een plannetje klaar. Zijn centrumspitsen blinken dit seizoen uit in ‘niet scoren’, dus liet hij ze alle drie op de bank starten. De snelle Agyepong was het alternatief, maar dat leverde niet veel op. Een schotje van Koita en een afzwaaier van Badibanga was het enige wat we van W-B zagen in de eerste helft.

Kort nadat de Rouches met z’n tienen vielen was er opnieuw pech voor MPH en de zijnen. Een deviatie van Lestienne aan de eerste paal werd afgekeurd voor buitenspel, maar daar was niet iedereen het mee akkoord. Eerst Lestienne niet en daarna ook de VAR niet. Toch een voorsprong dus voor de bezoekers.

Dan toch spitsen bij W-B

Na de pauze stapte Mercier van zijn experiment af en bracht Milosevic voor Agyepong. De thuisploeg eiste ook het balbezit op en Standard wachtte geduldig op een foutje. Dat kwam er niet, maar ook de ingevallen spits van de Waaslanders viel niet op. Tot Din Sula hem kwam vervoegen in de spits. Kobayashi zwierde een bal in de box en Milosevic trapte hem in een tijd binnen.

Na de gelijkmaker bracht Preud’homme Miangue en Avenatti op het veld en de bezoekers eisten de bal meer op. Het leverde een schietkans op voor Lestienne, die eigenlijk altijd had moeten passen vanuit die scherpe hoek. Bodart testte zijn vuisten op een schot van Kobayashi, tot twee keer toe.

Bij een schot van Koita moest Bodart lossen en lag Din Sula op vinkenslag. Zijn tweede van het seizoen zette W-B op voorsprong en leverde drie gouden punten op. Pirard deed ook zijn duit in het zakje met een save in de 90e minuut. Voor Standard kan de winterstop niet snel genoeg komen. Waasland-Beveren behoudt zijn voorsprong van drie punten op Cercle, want ook de Vereniging won zaterdag.