Kan Standard rampzalige week met een positieve noot afsluiten tegen noodlijdend Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren sluit 2019 af met twee thuismatchen en de eerste is zaterdagavond tegen Standard. De gastheer wil de kloof op rode lantaarn Cercle Brugge vergroten, terwijl de Rouches een slag willen slaan aan de vooravond van de match tussen KAA Gent en Club Brugge.

Slechts twee driepunters uit 19 wedstrijden; dat is de magere balans die Waasland-Beveren kan voorleggen dit seizoen. Gelukkig voor hen is er nog een ploeg die het nog slechter doet, maar voor hoe lang nog? De Waaslanders kunnen in 2019 maar beter nog een keer winnen.

Op een week tijd werd Standard uitgeschakeld in de Europa League, uit de beker gekegeld en kon het in eigen huis niet afrekenen met Anderlecht. Om met een goed gevoel en met een zo klein mogelijk achterstand op Club Brugge het nieuwe jaar in te trekken is een 6 op 6 tegen W-B en Gent aangewezen.

Selectienieuws

Bij Waasland-Beveren rekenen ze niet meer op Fiorin Durmishaj. De huurovereenkomst met de spits werd stopgezet. Dierckx, Jackers, Gamboa en Moren ontbreken eveneens. Standard telde met Emond, Bastien en Bokadi al enkele belangrijke afwezigen en tot overmaat van ramp voor Michel Preud'homme zijn Amallah en Carcela geschorst en is Vanheusden twijfelachtig.

Selectie Waasland-Beveren: Van Hove, Pirard Gabriel, Wiegel, Vukcevic, Caufriez, Vukotic, Foulon, Tshibola, Bizimana, Kobayashi, Jubitana, Verreth, Schryvers, Badibanga, Koita, Agyepong, Dhauholou, Din Sula, Milosevic.

