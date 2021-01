Zulte Waregem ziet sterke tweede helft beloond met overwinning op het veld van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren is er niet in geslaagd om enkele dagen voor de confrontatie tegen Moeskroen vertrouwen te tanken. Zulte Waregem ging met duidelijke 1-4 cijfers winnen op de Freethiel. Dat had Essevee voornamelijk te danken aan een sterke tweede helft.

Efficiëntie boven in de eerste helft

De eerste grote kans van de wedstrijd was nochans voor de thuisploeg. Na een vrije trap kon verdediger Vieira vrij inkoppen maar zijn poging was te centraal. Zulte-doelman Bostyn zou geen verhaal gehad hebben op een bal in de hoek, maar kwam hier goed weg.

Aan de overkant lukte het Zulte Waregem wel om te scoren uit het eerste doelgevaar. Na slecht uittrappen van Jackers kan Govea de bal diep steken richting Bruno. Vanuit een schuine hoek werkte de aanvaller perfect overhoeks af.

De thuisploeg kwam ei zo na enkele minuten later op gelijke hoogte maar Leuko vond het been van Bostyn op zijn weg richting het doel. Een misser die ze zich enkele minuten later beklaagden bij Waasland-Beveren want De Bock kon zonder druk de bal voorzetten richting Kainourgios. De Griek knikte de bal perfect in het hoekje en zorgde voor de 0-2 ruststand.

Meteen de aansluitingstreffer

Waasland-Beveren-trainer Nicky Hayen greep in bij de rust door Koita in te brengen en het leek ook even goed te komen want twee minuten in de tweede helft stond het 1-2 na een penaltydoelpunt van Frey.

Maar het was Zulte Waregem dat groeide in de wedstrijd. Waasland-Beveren bleef wat op zijn lauweren rusten na de aansluitingstreffer. Jackers kon Bruno tot tweemaal toe behoeden van een nieuwe dubbele achterstand.

Bruno met de 1-3 en dan ging het snel

Al was het slechts uitstel van executie want Bruno maakte in de 70e minuut dan toch de 1-3. Bij Waaasland-Beveren hoopten ze op een fout op Jenthe Mertens, tevergeefs. Enkele minuten later ging Vieira in de fout door de bal met zijn hand te beroeren in het eigen stafschopgebied. Na tussenkomst van de VAR werd de bal op de stip gelegd.

Jackers en de paal brachten eerst nog redding maar Kainourgos was goed gevolgd en kon de 1-4 binnenwerken. Maar dan was het nog niet gedaan want na (nieuw) slecht uittrappen van Jackers kon invaller Armenakas de 1-5 binnenwerken. Ondertussen morste Beveren met de kansen en botsten ze steeds op een goed keepende Louis Bostyn